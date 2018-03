De fraaie Lincoln Continental is ten dode opgeschreven

En dat is best jammer.

Volop positieve geluiden toen Lincoln de gloednieuwe Continental presenteerde in 2016. Ondanks zijn fraaie uiterlijk gaat het de Amerikaan niet voor de wind. Bronnen die dichtbij Ford Motor Company staan beweren tegenover Ford Authority dat de stekker uit de Continental zal worden getrokken.

Deze generatie Continental blijft nog even op de markt, maar daarna is het voorbij. Een specifieke reden kon niet achterhaald worden waarom Ford wil stoppen met het model. Mogelijk zitten de Amerikanen niet te wachten op de zoveelste luxe sedan. Een nogal verzadigde markt in de States. Je ziet het terug in de verkopen.

De Continental is een iconisch modelnaam. In 1939 kwam de eerste generatie op de markt en tot 2002 was de negende generatie verkrijgbaar. Daarna was het jaren stil rondom het model. Tot Ford meer dan een miljard dollar pompte in de auto en met een kersverse, tiende generatie Continental kwam in 2016. Na 14 jaar moest de Lincoln weer gaan shinen op de automarkt.

De auto is sinds september 2016 op de markt in de Verenigde Staten. In dat jaar wist Lincoln 5.261 exemplaren te verkopen. In 2017 slechts 12.012 stuks en in de eerste twee maanden van dit jaar werden er 1.573 Lincolns verkocht. Met uitzondering van een piek in december 2017 (1.216 verkopen), doet de Lincoln het elke maand slechter sinds het verkoophoogtepunt in december 2016 (1.845 verkopen). Afgelopen maand was met 758 verkopen de slechtste maand tot op heden.

Voor nu nemen we het bericht met een korreltje zout, al lijkt de Continental inderdaad geen succes te worden zoals Ford had gehoopt. En dat is best jammer, want het is een knappe kar om te zien.