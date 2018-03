Volvo XC40 voor Lara Croft in de nieuwe Tomb Raider

James Bond heeft een Ford Ka Aston Martin. Lara Croft een Volvo XC40.

Lara Croft als praktische huismoeder met een urban lifestyle? Het kan allemaal tegenwoordig. Volvo Car USA heeft zich verbonden aan Warner Bros en Metro Goldwyn Mayer Pictures. De nieuwe XC40 heeft namelijk een ‘hoofdrol’ in de nieuwe film Tomb Raider met Alicia Vikander.

Zo vlak voor de marktlancering hoopt Volvo nog wat nieuwe klanten te trekken door een XC40 in Tomb Raider te laten schitteren. Grappig, een stoere vrouw met een boodschappenauto. Pas dus op om met je vrouw/vriendin (m/v) naar de bioscoop te gaan in de aankomende weken, want er is een kans dat ze daarna met de configurator gaat spelen. Het marketingpraatje van Vice President Marketing bij Volvo USA, Bob Jacob, is overigens hilarisch.

“One of the things we love about the film is Lara Croft’s character: bold, surprising and always ready for adventure, just like the Volvo XC40.”

Zou hij lang over deze uitspraak hebben moeten nadenken? De auto van Lara in Tomb Raider is overigens een witte XC40 T5 AWD R-Design, mocht je wederhelft hier naar vragen. Tomb Raider draait vanaf vandaag bij ons in de bioscoop. Een review overzicht check je op Apparata.