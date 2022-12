“Deze foute Mercedes houdt van The A-Team”

Aan The A-Team was niets fout. Die show was briljant, aan deze foute Mercedes kunnen mensen wel wat van gaan vinden.

Maak jij je druk wat een ander denkt over jouw auto? Of vind je het allemaal wel prima? In ons onderbewust zijn vinden we het belangrijker dan dat we het toe willen geven. Anders bestaat er niet zoiets als een foute auto. Een flink aangepaste Bentley, Rolls-Royce of Aston Martin ziet men vaak als ‘fout’, maar waarom eigenlijk? Het maakt toch niet uit hoe de wereld ernaar kijkt? Als jij het mooi vindt, moet je het vooral doen.

Maar hoe zit het dan met deze foute Mercedes? Het is een product van Roadshow International, een bedrijf uit Atlanta, Georgia (niet te verwarren met Georgië). De auto in kwestie is waarschijnlijk van een quarterback of rapper geweest, want de kans bestaat dat mensen dit dus een foute Mercedes vinden.

De auto begon zijn leven als Mercedes-Benz GLE 63S Coupé 4Matic (van de C167-generatie). Deze rijdende badkuip is vervolgens flink onder handen genomen.

Road Show

Het is duidelijk dat men The A-Team (in Duitsland beter bekend als Das A-Team) als inspiratie heeft gebruikt. Dat wordt overigens niet bevestigd door Road Show Atlanta, maar ook niet ontkent (dus is het waarschijnlijk gewoon waar).

De rode accenten op de zwarte auto zijn een tikkeltje misplaats: de splitter, twee spijlen in de grille en de luchtinlaten zijn rood. De auto is voorzien van een behoorlijke bodykit. Deze is gemaakt van koolstofvezel.

Natuurlijk, carbon is heel erg tof en in sommige gevallen ook echt handig, maar nu ook? Het is net alsof je mijn zus na 10 Whoppers en 9 milkshakes een ModiFast-shake geeft. Ja, dat is beter dan nóg een milkshake, maar het zet nog niet echt zoden aan de dijk.

Interieur foute Mercedes

Dus in plaats van een lager gewicht hebben ze de dames en heren van Road Show Atlanta zich gericht op meer vermogen en koppel voor de dikke Mercedes-Benz. De motor is gechipt en nu goed voor 678 pk (zeggen ze). De auto is 20 millimeter verlaagd.

Het meest opvallend zijn natuurlijk die wielen. Ze zijn afkomstig van Forgiato en echt enorm opvallend. Dat komt door zowel het formaat (24 inch!) als het design en de kleuren (zwart met rood). Het thema zet zich door in het interieur.

Er is een sterrenhemel en een helebooel rood leder. Echt veel rood leer. Gek genoeg ontbreekt een madam om koffie, cake en tissues te brengen. Of het mooi of lelijk is, maakt niet uit. Het maakt deze foute Mercedes wel helemaal af. En als je het niets vindt, de mogelijkheid bestaat om ‘m niet te kopen.

Meer lezen? Deze facelifts zijn minder goed gelukt!