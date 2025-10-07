Vet: koop de echte auto’s en motoren uit beroemde zombieserie

Een stukje filmgeschiedenis kopen is altijd leuk.

Een goede film of serie is magisch. Producten of diensten die gebruikt worden wil jij ook ineens hebben of gebruiken. Maar het is pas écht leuk als je het daadwerkelijke voorwerp kunt bemachtigen dat in de film of serie is gebruikt.

Na 92 seizoenen The Walking Dead is de serie tot een einde gekomen. Zonder gein, van de serie zijn 11 seizoenen gemaakt over een periode van 12 jaar. Met meer dan 150 afleveringen is er natuurlijk heel veel filmmateriaal. Een heel vrachtzooi aan items uit The Walking Dead gaan door Heritage Auctions geveild worden. Maar we focussen ons natuurlijk op de auto’s en motoren.

Wat te denken van 1973 Winnebago Chieftain. Deze camper is waarschijnlijk net zo onbetrouwbaar als die was in de serie. Maar het verschil met Dale is dat je kunt sleutelen aan de motor zonder het risico te hebben dat je opgevreten wordt door zombies.

Ook meerdere motoren die onder andere gebruikt zijn door acteur Norman Reedus voor het personage Daryl maakt onderdeel uit van de veiling.Nog meer leuks? Een 1971 Pontiac Tempest LeMans en een SWAT-voertuig uit Fear: The Walking Dead. Dat was een spin-off van de hoofdserie. Later volgden nog meer spin-offs, want het universum van deze zombieserie werd harder uitgemelkt dan een gemiddelde koe op een boerderij.

Kleding, maskers, messen, kruisboog en zelfs de knuppel van Negan maken onderdeel uit van deze grote veiling. Dus kijk niet gek op als je binnenkort op één of andere Comic-Con figuren ziet lopen met allerlei The Walking Dead attributen. Als je nog op zoek bent naar een camper kun je in elk geval dat ding van Dale op de kop tikken. De veiling loopt nog tot aan het einde van deze maand.