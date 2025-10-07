Er worden weer hele dikke Range Rovers gemaakt

Hoe hebben we ooit zonder gekund?

Het was een tijdje stil in de fabrieken van Jaguar Land Rover. Niet vrijwillig, want een cyberaanval gooide roeit in het eten. Noodgedwongen moest de boel worden stilgelegd, met ongetwijfeld de nodige economische schade voor het concern. Maar aan die ellende is nu een einde gekomen. De productie is weer opgestart.

Jaguar Land Rover fabriek

De herstart gebeurt gefaseerd, met als eerste stap het weer op gang brengen van de Electric Propulsion Manufacturing Centre (EPMC) en het Battery Assembly Centre (BAC) in de West Midlands. Daar worden onder meer de motoren en batterijen gebouwd die de nieuwste generatie Range Rovers aandrijven.

Vanaf woensdag 8 oktober keren medewerkers terug naar de bekende productielocaties in Castle Bromwich, Halewood en Solihull. Vooral die laatste is van belang: in Solihull worden namelijk de Range Rover en Range Rover Sport geproduceerd. De productielijnen voor deze modellen draaien deze week weer op volle kracht.

Ook de fabriek in Nitra, Slowakije, waar onder andere de Discovery wordt gebouwd, sluit zich aan bij het heropstartoffensief. Daarmee lijkt JLR de controle weer terug te hebben na weken van noodmaatregelen en handmatige processen. De J van Jaguar is nog steeds dood overigens, daar gebeurde al helemaal niets meer.

Belangrijker dan ooit is het voor bedrijven om te kijken hoe ze kunnen anticiperen op een cyberaanval. Zo’n aanval komt altijd onverwacht en je systemen moet er voorbereid op zijn. In het ergste geval, zoals bij JLR afgelopen maand, moeten de bedrijfsactiviteiten gestaakt worden. Alles komt stil te liggen en het personeel wordt naar huis gestuurd. Dat niet alleen, ook leveranciers worden getroffen.

Daar ziet Jaguar Land Rover de ernst van in. Daarom komt er een financieringsprogramma om toeleveranciers te helpen die tijdens de cybercrisis in zwaar weer zijn beland. In de kern betekent dit dat leveranciers veel sneller betaald worden dan normaal. Soms wel 120 dagen eerder dan de gebruikelijke betalingstermijn van 60 dagen. Dat moet de cashflow van kleinere partijen flink verlichten, zeker nu de productie weer op gang komt.

JLR werkt hiervoor samen met een bankpartner en neemt de financieringskosten zelfs voor eigen rekening tijdens deze herstartfase. Een duur geintje allemaal. Dat is allemaal niet leuk voor het concern. Dus of jullie allemaal even een Land Rover of Range Rover willen kopen. Dan komen ze er wel weer bovenop!