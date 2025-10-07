Deze nieuwe sportcoupé valt in de smaak bij één soort autoliefhebber

Maar of dit nu iets is om trots op te zijn?

Hoera, er is weer een nieuwe Honda Prelude. Of nou ja, hoera. Het is toch een ietwat tegenvallende auto. Met zijn saaie hybride aandrijflijn uit de Civic is dit niet de stuurmansauto waar liefhebbers op hebben gehoopt. Toch is er een doelgroep die wel warmloopt voor deze nieuwe Honda. Alleen wonen deze mensen niet in Nederland.

Honda Prelude verkopen

In thuisland Japan staan ze achter hun eigen auto’s en valt de Honda wél in de smaak. Niet bij de jongeren, maar bij vijftigers en zestigers die een comfortabele tweede auto zoeken. Daarover bericht Motor1. Tussen 5 september en 6 oktober noteerde het merk zo’n 2.400 bestellingen. Dat is acht keer meer dan Honda zelf had verwacht.

De vraag is zelfs zó groot dat sommige dealers in Japan tijdelijk de orderboeken hebben gesloten. Honda belooft de productie op te voeren, zodat vroege enthousiastelingen niet te lang hoeven te wachten.

Saaie aandrijflijn daargelaten. Het is Honda meer dan gegund dat ze een succesje boeken met de nieuwe Prelude. Het is tenminste een coupé en geen crossover. Daar kunnen andere merken nog wat van leren. Dat de Japanners toch deze gok hebben genomen om deze niet al te populaire carrosserievorm uit te brengen als hybride is gedurfd.

63 procent van de kopers kiest voor wit, gevolgd door grijs (16%), zwart (11%) en rood (10%). In het rood of blauw komt de auto echt tot leven. Maar dat wit zo populair is valt te begrijpen. Wit is sowieso een geliefde kleur in Japan, maar in het geval van Honda kun je er nog een dosis heritage aan vastplakken. Een Type R en Championship White kent een prachtige historie. Daarover gesproken, komt er eigenlijk nog een dikke Type R?

Prijs en exclusieve editie

In Japan start de Prelude bij 6.179.800 yen, omgerekend zo’n 35.000 euro. Een exclusieve online “Limited Edition”, met onder andere een tweekleurige lak ging voor omgerekend 36.800 euro over de digitale toonbank. Die oplage was binnen no-time uitverkocht.

De officiële prijs voor Nederland is nog niet bekend, maar deze zal zich ergens naar verwachting tussen de 40.000 en 55.000 euro gaan begeven. Geen keiharde hardloper op Hollandse bodem. Gelukkig geven ze in eigen land nog het goede voorbeeld.