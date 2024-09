Red Bull neemt drastische beslissing om WK-leiding te behouden

Red Bull Racing zet alles op alles om ervoor te zorgen dat Max Verstappen toch kampioen kan worden.

Het comfortabele gemak waarmee Verstappen overwinning na overwinning wist te behalen is compleet weg bij Red Bull. De sfeer lijkt wel 180 graden gedraaid binnen het team. Winnen gaat alles behalve makkelijk en het team van de Nederlander doet er nu alles aan om maar in de buurt van het podium te komen.

Speciale Red Bull livery

Voor de aanstaande Grand Prix van Singapore dit weekend was het de bedoeling dat de auto’s van Perez en Verstappen met een speciale livery zouden rijden. Dat doet het team wel vaker, dat zijn ontwerpen getekend door een fan die hiervoor een wedstrijd gewonnen heeft. Eerder dit jaar zagen we zo’n livery tijdens de Grand Prix van Engeland op de auto’s van Red Bull.

Red Bull heeft echter besloten het ontwerp in de prullenbak te gooien. Althans, ze gaan dit weekend en ook tijdens de GP van Amerika niet rijden met het unieke ontwerp. Het heeft alles te maken met de verf die nodig is voor de livery op de auto.

Het team ontdekte dat de livery gewicht toevoegt. Ongeveer een kilogram. Daarmee zou de auto per ronde 0,03 seconden langzamer zijn in vergelijking met de traditionele ontwerp van het team. Een paar maanden geleden kon Red Bull dit zich nog gemakkelijk veroorloven: Max Verstappen kwam met gemak over de streep, terwijl zijn concurrenten vele seconden later over de finish kwamen. Dat comfort is nu helemaal weg, elke (mili)seconde telt.

Lullig voor de fan die de ontwerpwedstrijd won. Maar diezelfde fan zal er vast begrip voor hebben nu de WK-winst van Max Verstappen helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Als Red Bull zo doorsukkelt als het nu gaat kan Max zich geen wereldkampioen over 2024 noemen. De comfortabele voorsprong slinkt iedere Grand Prix. Punten zijn keihard nodig. Een héél ander Red Bull Racing zoals we het team kennen. (via motorsport.com)