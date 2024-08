Manhart sorteert voor op topmodel Supra

Manhart brengt nog even snel een dikkere versie uit van de GR Supra.

De Supra van de huidige generatie is nu enkele jaren onder ons. In diverse configuraties, met een viercilinder, met een zescilinder. Binnenkort komt daar een heet topmodel bij onder de naam Supra GRMN. Dat moet de krachtigste Supra tot op heden worden. Voordat deze topper er komt is het Manhart die alvast een dikkere sjaak uitbrengt op basis van de Toyota Supra.

Manhart Supra

Het is niet de eerste keer dat de tuner uit Wuppertal de Japans-Duitse coupé beetpakt. Het is wel voor het eerst dat het merk er een vleugel op monteert. Dit is dan ook de dikste variant tot op heden. De B58 heeft een keur gekregen die we al wel eerder bij Manhart hebben gezien. Dat betekent dat de geblazen 3.0 zes-in-lijn een gezonde upgrade krijgt naar 550 pk en 770 Nm aan koppel. Met dank aan een nieuwe turbo, intake, uitlaatsysteem en andere downpipes.

Zoals gezegd is het uiterlijk dit keer lekker aangepakt. Er is een splitter, diffuser en zijskirts gemonteerd. Net als een flinke achterspoiler en carbon spiegelkappen. Je kunt ook de stickers mee bestellen om het geheel compleet te maken. Vergeet zeker de 20 inch wielen niet, net als de H&R verlagingsveren. Je kunt nog een stapje verder gaan met een K&W schroefset.

Inclusief Nederlandse belastingen gaat het complete pakket al gauw richting de 20 mille of zelfs meer. Alleen de motorische tuning kost je 11.999 euro in Duitsland, de bodykit 5.050 euro en de Fi uitlaat 2.136 euro. Wil je de bodykit van carbon dan moet je zelfs 13.500 euri overmaken. Alle onderdelen zijn ook los van elkaar te bestellen, mocht je portemonnee niet zo toereikend zijn.

Zo, denken ze nu bij Manhart, met deze Toyota Supra is er geen GRMN meer nodig. Kan zo wezen. Toch zijn we benieuwd wat Toyota nog gaat brengen met dit nieuwe topmodel binnenkort.