Premium Duitsers gaan ons nu fietsen geven

Vroeger pakten ze ze nog af, maar nu zijn de premium Duitsers van Porsche van plan om juist fietsen te gaan leveren.

We leven in een wereld waar luxe aan één kant het ultieme doel van het leven is, maar aan de andere ook verboten moet zijn voor de massa. Luxe betekent nou eenmaal vaak consumptie van goederen en daarmee uitstoot van CO2 en uitputting van ’s werelds natuurlijke grondstoffen. Dat verklaart wellicht ook het beleid van sommige politieke stromingen. Als alle multinationals het land uit vluchten, leeft iedereen op een gegeven moment in een doos onder een brug. Dan hebben we dus inderdaad, een stuk minder uitstoot.

Het is in deze wereld dat merken als Porsche nieuwe manieren zoeken om producten te maken die aansluiten bij een soort nieuw idee van luxe. Een model als de Taycan past daar uitermate goed bij. Het is nog steeds een krachtig ding met -als je voldoende opties aanvinkt- een weelderig interieur. Maar er hangt ook dat vleugje van klimaatbewustheid omheen. Je kan ermee aan komen rijden in Den Haag, Brussel of Straatsburg om het zo maar te zeggen. Het is nog steeds een statussymbool, maar dan eentje die uitstraalt dat je deugt, zelfs als je stiekem een ontzettende deugniet bent. Perfect voor deze tijd dus.

Porsche is druk bezig met het maken van deze wende. Vorig jaar waren 40 procent van de verkochte auto’s een hybride of een EV in Europa. Wereldwijd lag dat percentage nog iets lager, omdat wij Uiiiiropeanen de groenste van het stel zijn. Desalniettemin was ook wereldwijd een kwart van de verkochte Porkers geëlektrificeerd. Deze ontwikkeling zal alleen maar zo verder gaan.

Doch Porsche wil ook vervoer aanbieden voor en de aansluiting houden met Jan Modaal. In de toekomst zal Jan het waarschijnlijk moeten doen met een fietsje, net als honderd jaar geleden. Porsche is zodoende druk bezig allerlei fabrikanten van deze fietsen op te kopen. Recentelijk nam Porsche reeds een meerderheidsbelang in fietsenmaker Greyp. Nu heeft Porsche Fazua opgekocht, dat fietsen maakt met afneembare elektromotoren.

Deze aankopen passen in een onlangs aangekondigde joint venture met het Nederlandse Ponooc. Het doel van deze samenwerking is volgens Porsche tweeledig. Ten eerste willen de Duitsers vormgeven aan de toekomstige generatie e-bikes. Ten tweede wil men tot ‘nieuwe oplossingen komen in de snel groeiende markt van micro-mobiliteit’.

Zie jij een toekomst voor je waarin auto’s weer steeds meer iets voor de elites worden en Jan Modaal weer en wind moet trotseren op zijn kekke e-bike? Laat het weten, in de comments!