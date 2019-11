Vettel vindt Verstappen verdacht snel

Hmm...

De matige prestaties van beide Ferrari coureurs waren het gesprek van de race twee weken geleden in de Verenigde Staten. Er was veel te doen om vermeende trucjes die Ferrari na de zomerstop zou hebben aangewend om opeens zo hard te kunnen gaan op de rechte stukken. De andere teams zouden die nu eindelijk doorgrond hebben en daarna verklapt aan de FIA, waarna een en ander verboten werd. En voilà, opeens was er in Austin niks meer over van de renaissance die Ferrari in de tweede seizoenshelft doormaakte. Dat gaf te denken.

Max zei zoals we dat van hem kennen gewoon wat hij dacht. Ferrari zou vals hebben gespeeld. Deze Villeneuveësque uitspraak was natuurlijk prachtig voor de media, maar Max’ concullega’s in de paddock vonden het allemaal wat minder tof. Leclerc zei dat Max zich op zijn eigen zaken moet richten en Ferrari-teambaas Binotto deed een beroep op iedereen in de paddock om niet met dit soort modder te gooien. Zelfs de altijd zo prettig politiek incorrecte Max bond daarna in; hij wilde het er niet meer over hebben. Ooit moet Max immers nog in dienst treden bij team rood…

Bij de kwalificatie van gisteren leek de snelheid (in ieder geval op zaterdag) toch weer een beetje terug bij Ferrari. Dat wil zeggen: de Mercs lieten ze achter zich. Aleen, die dekselse Verstappen pakte enigszins verrassend de pole position. Na afloop kon Sebastian Vettel het niet nalaten om het hele valsspeel-verhaal toch even op te rakelen. In de persconferentie na de kwalificatie liet de Duitser grinnikend het volgende optekenen:

Het is uiteraard fijn om op de eerste rij te staan. Mijn tweede run was minder goed, maar ik denk dat Max’ tweede ronde sowieso te snel was om te verslaan. Dus ik denk dat we op merites verslagen zijn vandaag. Hoewel ik een beetje verbaasd was over…niet over hun snelheid maar wel over hun snelheid op het rechte stuk. Dus ik ben een beetje achterdochtig…

Hmm…Heeft Red Bull nu ook sjoemel-hardware?