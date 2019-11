Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2019

Samba de Janeir...euhm São Paulo.

En toen waren er nog twee. We zitten in de absolute slotfase van het F1 seizoen. In december wordt er nog gereden op het Yas Marina circuit in Abu Dhabi. Die race levert altijd mooie plaatjes op, maar zelden echt mooie races. Maar gelukkig hebben we vandaag eerst nog de race voor de boeg op het karaktervolle circuit Carlos Pace in de wijk Interlagos in São Paulo. De race is daar namelijk vaak net zo bruisend als de omgeving waar het circuit in gelegen is. Ik weet nog goed hoe ik als jonge god vol ongeloof naar de race van 2008 zat te kijken, potentieel nog altijd het mooiste sportevenement wat ik ooit gezien heb.

Maar ook vorig jaar was het natuurlijk tumult ten top. Verstappen haalde alle topfavorieten in en leek op weg naar een onbedreigde zege, totdat knoflookpeller Ocon hem van de baan torpedeerde. Een herhaling daarvan hoeven we dit jaar niet te verwachten, simpelweg omdat Ocon er nog even niet bij is op de grid. Zodoende kan Max Verstappen gaan proberen zijn pole van gisteren om te zetten in een klinkende zege. Lukt het de Nederlander om Vettel en Hamilton op afstand te houden?

Start

Red Bull Racing lijkt de starts eindelijk onder controle te hebben. Waar Verstappen in het begin van het jaar vaak terugviel vanaf zijn startpositie, komt hij de laatste races prima van zijn plek. Ook vandaag is daarop geen uitzondering want Max peest er als een haas vandoor. Vettel heeft een mindere start en weet Hamilton meteen naast zich. In eerste instantie lijkt de Duitser zijn plekje net te kunnen verdedigen, maar Hamilton doet het handig en glipt zijn oude rivaal buitenom voorbij.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN SAO PAULO! Verstappen leads, but Hamilton sweeps past Vettel for P2!#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/vXb5zCgZtI — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

De coureurs gedragen zich verder prima in de eerste paar bochten. We zien geen wilde crashes of mensen in de rondte gaan. Verstappen pakt vooraan het veld meteen een gaatje. De Nederlander had misschien liever gezien dat Vettel de tweede plek had gehouden omdat de race pace van Mercedes naar verwachting wat beter is dan die van Ferrari. Desalniettemin lijkt MV33 de race in ieder geval in deze fase te kunnen controleren.

Een stukje verderop in het veld kijken we naar de verrichtingen van Charles Leclerc. Als het meezit met de pace van Ferrari zou de Monegask nog weleens een rol van betekenis kunnen gaan spelen, omdat hij gestart is op de medium banden. Dan moet LEC echter wel even snel door de rest van het veld heen snijden én daarbij zijn auto en banden niet nodeloos beschadigen. CL16 lijkt redelijk te slagen in deze opzet. Hoewel het er af en toe wat bruusk uitziet wint hij al snel de nodige plaatsen.

LAP 6/71 Leclerc is hounding the man he replaced at the Scuderia 👀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/wrCtQyeaHY — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Mid Race

De eerstvolgende spanning en sensatie zien we even later als Ricciardo een move plaatst op Magnussen. Zoals verwacht houdt de snelheid van de Hazen na een aantal rondjes niet over en de beide coureurs van het team verliezen dan ook al snel een paar plaatsen. K-Mag vecht zoals we dat van hem kennen desondanks met hand en tand tegen de onvermijdelijke bierkaai, die in dit geval Daniel Ricciardo heet.

De Ozzie verslikt zich in deze defensieve acties en tikt de Haas in de rondte. Voor beiden is dat normaal gesproken het einde van de droom op een goed resultaat vandaag, zeker omdat zowel de Haas F1 als de Renault schade hebben. Sainz ziet het van dichtbij gebeuren en lacht nadat hij de wing-end plate van Magnussen ontwijkt in zijn vuistje. Even later krijgt RIC een tikje op de pols van de wedstrijdleiding in de vorm van een vijf seconden straf voor het incidentje.

⚠️ TIME PENALTY ⚠️ Daniel Ricciardo gets a 5s penalty for his contact with Magnussen#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/b0DirFYj2Z — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Richting ronde nummer 20 laat Verstappen aan zijn team weten dat de banden richting hun eind gaan. Maar het is Hamilton die als eerste binnenkomt van de toppers. LH44 gaat dus voor de undercut jegens Verstappen. Nadeel voor de Brit is dat hij vlak achter Albon en de inmiddels aangesloten Leclerc weer de baan opkomt. Een ronde later komt Max binnen. Net als Lewis wisselt hij naar softs, wat betekent dat beiden nog binnen zullen moeten komen voor een tweede stops.

Maar dan! Keihard drama! Als Max de pits uitrijdt kwakt Robert Kubica opeens zijn Williams bijna in de flank van de Nederlander. De trage Williams die nu al bijna op een ronde is gezet rijdt tergend traag voor Max weer de baan op en mede daardoor komt Max áchter Lewis weer de baan op. Man man man…

De teleurstelling is gelukkig van zeer korte duur. Lewis en Max maken ‘snel werk’ van Leclerc die op zijn oude mediums niks kan uitrichten tegen het dynamische duo op hun verse softs. Maar dan gaat Max op het rechte stuk ook gewoon Hamilton voorbij alsof de Brit stilstaat! Hamilton klaagt op de radio over van alles en nog wat, maar volgens zijn team is er niet zoveel aan de hand. Hooguit is de motor een beetje warm. Verstappen is gewoon veel sneller op vers rubber.

LAP 23/71 Verstappen bites back! He cuts back past Hamilton at Turn 1#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/MryhrIu451 — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Als Albon, Vettel en Bottas ook de pits opzoeken gaat Verstappen weer naar de leiding in de race. Interessant gaat nu wel zijn hoe de strategieën gaan uitwerken. Max en Lewis staan zoals gezegd op softs, maar Albon en Vettel zijn naar mediums gegaan. Bottas is geswitcht naar hards en Leclerc, die pas in ronde 30 binnenkomt, wisselt ook naar de hardste compound. We krijgen dus waarschijnlijk weer een schaduwgevecht met (hopelijk) een spannende apotheose aan het einde van de race.

Lewis Hamilton doet er alles aan om Max in zijn vizier te houden, maar heeft daar naar eigen zeggen alle moeite mee. Dat blijkt ook wel uit wat Bottas presteert met de andere Merc, want op dezelfde strategie als Vettel ligt de Fin al een flink stuk achter diezelfde Vettel. BOT claimde onlangs een plannetje te hebben om HAM volgend jaar het vuur aan de schenen te leggen, maar je vraagt je wel af waarom hij dat nu dan al niet implementeert. Als Bottas vervolgens nog vóór Hamilton naar binnenkomt om zijn hards te wisselen voor mediums is wel duidelijk dat VB77 hier niet gaat winnen vandaag.

Lil’ Lewis komt een ronde later dan zijn teammaat naar binnen voor nieuwe mediums en een nieuwe poging om een undercut te doen. Zijn stop is met 3,2 seconden niet supersnel. Dat blijkt een rondje later cruciaal te zijn, want Red Bull Racing covert een ronde later de undercut door Max ook naar binnen te halen. De monteurs doen episch werk met een stop van 1,9 seconden en het tijdverschil tussen beide stops is precies wat Max overhoudt als hij de pitstraat weer uitrijdt. Virtueel gaat Max dus nog steeds aan de leiding, hoewel op dit moment Vettel nog vooraan rijdt.

LAP 44/71 Hamilton also pits for medium tyres, with Verstappen following suit the next lap#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/MBdKGvUJnt — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Terwijl Bottas zich rondenlang stukbijt op de traag rijdende Leclerc maakt Vettel zijn laatste stop. De Duitser gaat nu naar softs en komt achter Albon terug op de baan in vierde positie. Red Bull zou dus nog even een spelletje kunnen spelen om zeker te stellen dat Vettel tijd verliest, maar in plaats daarvan haalt het de Britse Thai naar binnen voor diens laatste stop.

Maar dan toch nog wat actie met dank aan Bottas! Niet omdat VB77 uiteindelijk toch een gewaagde inhaalmanoeuvre doet jegens Leclerc, maar omdat de motor in diens W10 het begeeft. In principe zet Valtteri zijn auto netjes aan de kant, maar de marshals besluiten dat er toch even een dikke kraanwagen moet komen om de auto weg te slepen. Dat zorgt voor een safetycar situatie.

Het is nu even snel rekenen voor de mannen aan de pitmuur. Als Verstappen en Hamilton door blijven rijden geven ze Vettel het voordeel van zijn versere rubber, dus dat is een lastige optie. Aan Hamilton wordt verteld ‘doe het omgekeerde van wat Verstappen doet’. Verstappen gaat voor de pitstop en dus rijdt HAM door. De Brit pakt daarmee track position, maar Max heeft vers zacht rubber.

Finish

Het wordt dus een sprintje voor de overwinning in de race. Kan Hamilton met zijn oudere mediums Verstappen van zich afhouden? Je zou zeggen van niet, maar hoe zit het met de bandentemperatuur van Max na een aantal trage rondjes achter de AMG GT R? Het team moedigt MV33 vast aan door hem te herinneren aan het feit dat hij eerder in de race ook al voorbijging aan de LH44.

Hamilton trekt bij de rollende herstart de hele trukendoos open. Hij remt af alsof hij op een São Pauliaans woonerf terecht is gekomen. Het mag echter niet baten. Verstappen heeft geen zin om te wachten en gaat Hamilton onverbiddelijk direct voorbij. Achter de twee voorsten volgt Alexander Albon het voorbeeld van zijn teamleider door Vettel in bocht één te verschalken. Wordt het een 1-3 voor Red Bull. Wordt het een 1-2 voor Red Bull?

Terwijl Verstappen namelijk vooraan een beetje uitcheckt, is de strijd om de plekken twee tot en met vijf ongemeen spannend. Lewis heeft natuurlijk nog die tweede stek in handen maar rijdt op oud medium rubber. Albon, Vettel en Leclerc daarachter staan op softs en hebben dus in principe meer snelheid. Dat moet dus wel spektakel worden.

En dat wordt het ook. Eerst dringt Vettel aan bij Albon, maar AA23 weet wat Helmut Marko van hem zal denken als hij zijn positie opgeeft, dus dat doet hij niet. Vervolgens gaan de Ferrari’s met elkaar in de slag, met een Benny Hill achtige uitkomst tot gevolg. De twee roden raken elkaar en vallen allebei uit. Het zorgt voor de tweede safteycar in de race.

LAP 68/71 Hamilton pits and drops to P4 That leaves us with Verstappen, Albon and Gasly as our top three#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/vQylVlTAUE — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Hamilton zoekt nu wél de pits op, maar het is de vraag of dat de juiste beslissing is. Voorlopig geeft hij hiermee P2 aan Albon en P3 aan…Pierre Gasly! De Fransman beleeft een dijk van een weekend en gaat nu potentieel naar een podium. Dan moet hij alleen nog even een paar rondjes Hamilton achter zich houden.

Helaas blijkt dat teveel gevraagd, want Hamilton gaat Gasly voorbij alsof hij stilstaat. Of wacht! Het is toch wel mogelijk voor Gasly! Hamilton ramt namelijk Albon van de baan! Wat gebeurt hier allemaal. Brasiiiiiillllll…Lalala…Hamiltons auto is beschadigd en hij strompelt zij-aan-zij met Gasly de finish over. Max Verstappen wint ‘m! Gasly P2! De Fransman is redelijk blij met zijn resultaat, zo blijkt over de radio.

Hamilton sluit voorlopig als derde aan op het podium, maar de vraag is of hij die mag houden. Het incident tussen hem en Albon zal onderzocht worden na de race. Dat is potentieel jammer voor Carlos Sainz, want hij finisht als vierde en zou bij een straf van Hamilton dus ook voor het eerst de champagne mogen proeven. Raikkonen en Giovinazzi halen met P5 en P6 dikke punten binnen voor Alfa Romeo. Ricciardo, Norris, Perez en Kvyat maken de top-10 compleet. Mocht Lewis een straf krijgen van vijf seconden dan valt hij terug naar P7 en schuift de rest nog een plekje op.