Vettel wil graag nog even met Verstappen babbelen

De babbelbox vraagt zich af...

Het was stiekem toch wel weer een interessante Grand Prix (verslag) vanochtend in Japan. Oké, na de start stond de overwinnaar vast, maar daarachter gebeurde er des te meer. Zo waren er een paar incidentjes in het midden en achterveld, waar Alonso liet zien dat hij echte zero fucks meer geeft. Magnussen haalde ook weer een van zijn bekende bizarre acties uit en Leclerc had mede daardoor de race uit de hel. Hét verhaal van de wedstrijd was echter toch wel Max versus de Ferrari’s.

Net als in Spa 2016 en Singapore 2017 kwam Max namelijk in aanraking met niet één, maar twee Ferrari’s tijdens de Grand Prix. Dit keer gebeurde dat niet direct in de eerste bocht, maar bij twee afzonderlijke incidenten. De meesten zijn het er wel over eens dat vooral het tweede incident niet op het conto van Max geschreven hoeft te worden. Doch Seb himself is een ietwat andere mening toegedaan. Voor de camera van Ziggo bleef hij redelijk op de vlakte, maar bij andere media schuift hij onze landgenoot de schuld in de schoenen:

Er zijn altijd problemen met Verstappen. Zelfs met Kimi probeerde hij zijn positie te behouden en dat hoor je niet te doen. Zo gauw hij merkt dat er iemand dicht bij hem in de buurt zit gaat hij -naar mijn mening- te ver.

Het zijn aparte woorden uit de mond van een man die dit jaar de nodige aanvaringen heeft gehad. Aan de andere kant heeft de wedstrijdleiding impliciet wat steun verleend aan Vettel vandaag. De Duitser werd immers niet bestraft voor zijn ‘optimistische’ move op Verstappen, terwijl die laatste wel een strafje kreeg voor zijn verdedigende actie jegens Raikkonen. Dat akkefietje leverde MV33 overigens ook een strafpunt op zijn licentie op, waardoor de Nederlander op Grosjean na nu de meeste strafpunten achter zijn naam heeft staan van het hele veld (8 stuks). De statistieken spreken dus in Vettels voordeel.

Tegenover RTL+ gaf Vettel tenslotte aan dat hij niet wil dat er in de media werd gesproken over ‘Max zegt dit, Seb zegt dat‘. Liever zou hij zelf even persoonlijk met Max praten. Maar ja, toen was het echter natuurlijk al te laat. En dat wist Vetteleke zelf ook wel…