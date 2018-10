Lezersvraag: “Zijn nieuwe Matrix-borden te fel?”

Whooo, bro, doe dat licht een beetje minder fel yo. Ik heb nog een kater van mijn Kalsarikänni-sessie.

In onze queeste om altijd een oor aan de grond te houden in de Nederlandse samenleving, struinen we op de redactie af en toe naar Reddit. Niet alleen om de menselijk psyche te doorgronden op r/myevilplan, maar ook om te kijken of er nog iets speelt rondom auto’s. In deze categorie valt ook een berichtje van bezorgde reddit-gebruiker GeneralPreference over de felheid van Matrix-borden, in dit specifieke geval de units op de A6 ter hoogte van Almere.

Het ding is namelijk dat we tegenwoordig alles met LEDz doen. Dat is goed voor het milieu en de kleine Light Emitting Diodes geven een enorme bak licht. Zeker op auto’s hebben LEDjes het een en ander veranderd. Vroeger had je gewoon van die rustgevende, gezellige rode pitjes aan weerszijde van auto’s. Sommige auto’s hadden er twee aan beide kanten voor het geval er eentje uitviel, voor de veiligheid. Tegenwoordig is de snelweg ’s nachts een kermis. De merken lijken elkaar de loef af te willen steken voor wat betreft het verzinnen van de meest creatieve ‘lichtornamenten’.

De wegbeheerder kan wat dat betreft natuurlijk niet achterblijven. Met al die visuele prikkels om je heen moeten reclamezuilen, matrixborden en ‘stop-politie aanwijzingen’ natuurlijk wel blijven opvallen. Maar misschien gaat dat wat te ver:

Reed gisteravond over de A6 en ten hoogte van Almere zijn er tig werkzaamheden. Er stonden hier dan ook een aantal matrixborden met een gematigde snelheid erop. Alleen deze werd pas duidelijk toen ik dichtbij was. Die lichtjes erin vind ik veel te fel. Iemand anders een zelfde ervaring mee?

Op de vraag zijn al de nodige antwoorden gekomen, maar ja, de reddit-community heeft natuurlijk niet zoveel verstand van auto’s, autorijden en verkeer als de gemiddelde autobloglezer. Dus roept u maar. Probleempje, of storm in een glas water?