Autojunk Foto Van De Maand – September 2018

De herfst is in zicht. Laagstaande zon, grauwere kleuren, regen: het is er weer tijd voor. En dat zien we zelfs al een beetje terug in de foto's van afgelopen maand.

De Autojunk Foto Van De Maand, het maandelijks terugkerende rijtje fotografische hoogtepunten van onze zustersite, is weer gevuld met een hoop fraais deze maand. Gastjurylid is @tombarry (wij mogen Tom zeggen), die vorige maand won met zijn prachtige vakantiefoto. Wie vervult volgende maand zijn rol in de jury?

Plaats 3: Pitstop van de Porsche 911 RSR



#becauseracecar Het gebeurt niet vaak dat we een autosportplaatje in deze top 3 treffen, maar dit is wel echt een heel fraai beeld. Tom: “Mooi de actie vast kunnen leggen van een pitstop. De regen en de algemene sfeer/kleuren in de foto gaan goed samen!” Persoonlijk vind ik ‘m wat heftig qua saturation en oplichten van de achterkant, maar het is desondanks een heerlijk sfeerbeeld. Gefeliciteerd met je derde plek, @fred.

Plaats 2: Mercedes AMG GTC Roadster



De AMG GTC Roadster is een heerlijke bolide. Die heeft eigenlijk geen extra’s nodig in foto’s maar toch maakt de extra het wel af in dit geval. Laat ik voorop stellen dat er wat discussie over was: de foto is eigenlijk wat vreemd gekaderd. Andere foto’s geven bijvoorbeeld de vlieger wel helemaal weer, maar zijn dan weer onderbelicht of weinig spannend qua compositie. Tom had ‘m als winnaar: “Nummer 1! Knap hoe de fotograaf snel gereageerd heeft met de deltavlieger. En dan zelfs nog tijd heeft gehad om de auto in beweging vast te leggen en vanuit een hoek waar de Mercedes er lekker dik uitziet! enige puntje van kritiek, de deltavlieger was het mooist geweest als die er helemaal op stond en niet afgeknipt.” Mede daarom won deze foto van @larsyboy1997 net niet, want @autoblogger en ik hadden een andere nummer 1.

Plaats 1: Audi R8 V10 Plus in de regen



Wat een fijne plaat. Tom had hem niet in zijn Top 3, maar net daarbuiten. Toch vinden we dat deze een ereplaats verdient, al is het maar omdat het verdomd lastig is om in de regen een fijne plaat te schieten. De compositie had iets spannender gekund maar verder is het een fraai beeld. Gefeliciteerd met je winst @julescapdevillephotography! De komende maand siert deze verregende R8 de header op Autojunk.nl en volgende maand mag jij je tegen de winnaars aan bemoeien!