Vettel ziet superschone V10 motoren in de F1 wel zitten

Sebastian Vettel, de man die op Silverstone zorgde voor wat nostalgie, denkt dat een terugkeer van de V10 in de Formule 1 op de juiste manier best zou kunnen.

We zeggen hopelijk niks schokkends als we beweren dat Sebastian Vettel niet meer de resultaten boekt zoals aan het begin van zijn Formule 1-carrière. Toch blijft de 35-jarige Duitser een graag geziene gast op de grid. Want scoren of niet, qua persoonlijkheid zit het wel snor met Vettel. Ook zijn oog voor wat goed zou zijn voor de sport is bewonderingswaardig. Helemaal als Sebastian Vettel ons ook nog blijkt te paaien met een hint dat de Formule 1 in theorie terug zou kunnen gaan naar de V10 motor. Je hebt onze aandacht!

Auto van Nigel Mansell

Voor de hele context moeten we even terug naar Silverstone afgelopen weekend. Toeschouwers kregen voor de race aan een gratis demonstratie van een bijzondere auto. Sebastian Vettel ging namelijk het circuit op met de Williams FW14B uit 1992. Dit is een auto uit zijn privécollectie, die hij nog nooit eerder heeft mogen besturen. Dit weekend was het zo ver en er kan eigenlijk geen beter moment gekozen worden. De FW14B was namelijk de auto waarmee Britse coureur Nigel Mansell precies 30 jaar geleden de Britse GP won en later ook het hele seizoen 1992 op zijn naam mocht schrijven. Bovendien was de besnorde Brit ook aanwezig om zijn oude auto dit te zien doen en Vettel erover te spreken. Laatstgenoemde was in ieder geval als een kind zo blij.

Sebastian Vettel is voor schone brandstof

Je moet wel een doorwinterde klimaatgekkie zijn om nu gelijk te roepen dat deze auto gelijk het hele schone imago van de F1 te grabbel gooit, maar dat was juist één van de doelen van deze run. De 3,5 liter grote V10 die achterin de FW14B ligt was voor deze run gevoed met klimaatneutrale brandstof. Dit moet je absoluut niet zien als uitstootvrije brandstof, maar het viel allemaal erg mee qua vieze vuile 1992-uitlaatdampen. En dat is maar goed ook, want dat wilde Sebastian Vettel bereiken met deze run.

Motorregelement 2026

Weet u nog, dat Porsche en Audi interesse hebben in de Formule 1 vanaf 2026? Dat jaar is niet toevallig. Er zit dan namelijk een compleet nieuw motorregelement aan te komen voor de F1 en dus kunnen de merken vanaf het begin beginnen. En ja, ook al is de huidige generatie hybride V6 een betrekkelijk schone unit, ook die zit weer op de schopstoel om nog schoner te worden. Volgens Sebastian Vettel is dat allemaal misschien wel de verkeerde manier om er naar te kijken. Met de juiste brandstof kun je zelfs grote motoren betrekkelijk schoon maken. Sebastian Vettel lijkt het zelfs zo te formuleren dat de Formule 1 in theorie terug kan naar de V10 als je meer focust op hoe zo’n motor omgaat met schone brandstof.

Brandstof

Nou zal niet iedereen daar gelijk even over te spreken zijn, maar het gesprek over de brandstof is volgens de Duitser belangrijker dan je denkt. Hij wil wel een lans breken voor de V10 wat hij “een gaaf en sensationeel motortype vindt”. Maar tegelijkertijd moet je realistisch blijven. Vettel vindt het daarom ook belangrijk om de brandstof van een F1-auto te relativeren met het gebruik in bijvoorbeeld straatauto’s. Zo gebruikte hij een soort synthetische brandstof voor de Mansell-auto die zo’n 6 euro per liter kost. “Dat is totaal niet realistisch voor gebruik in straatauto’s. Sterker nog: de brandstof die momenteel voor F1 gebruikt wordt is nog vele malen duurder. Teams stemmen gespecialiseerde brandstof precies af op hun motor. Als we de budgetkwestie willen aanpakken, kan daar ook op bespaard worden. Zo wordt het ook relevanter voor straatauto’s.”

Het is nog even een kwestie van geduld. Vettel laat weten dat er volgens hem nog lang geen consensus is voor een definitieve aanpak voor de motor in 2026. Een V10 in een Formule 1 auto zou natuurlijk geweldig zijn, maar hoe realistisch het is moet blijken. Enfin, Vettel heeft zijn zegje gedaan en wij vinden het een tof zegje. (via Motorsport.com)