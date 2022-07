Officieel: Elon Musk gaat Twitter toch niet kopen

De stinkend rijke Tesla-topman neemt afstand van zijn beoogde miljarden kostende speeltje: Elon Musk gaat Twitter toch niet kopen.

Rijke mensen doen soms rijkelui-dingen en de wereld kan enkel toekijken hoe er met miljarden wordt gegooid. Elon Musk, topman van Tesla en de rijkste persoon op aarde, vond het bijvoorbeeld tijd om Twitter te kopen voor zo’n 44 miljard euro. Het medium waar Musk vaak genoeg zijn hersenspinsels plaatst, zat hem af en toe dwars in zijn vrije spraak. Je kunt dan protesteren, je kunt ook gewoon het hele zwikkie overnemen zodat je het zelf kan bepalen. Ergens wel slim.

Elon Musk koopt Twitter toch niet

Een overname als deze krijg je niet voor elkaar door als Twitter zijnde Elon Musk een Tikkie van 44 miljard te sturen, dus is er al sinds april een hele legale strijd gaande wat betreft de overname. Waarom Musk nu officieel van de koop afziet, aldus een gerechtelijk document van Musk’s advocaten gedeeld door de SEC, is omdat Twitter zich niet aan de afspraken houdt. Musk wil namelijk zwart op wit hoeveel actieve gebruikers Twitter heeft en hoe veel daarvan spambots of andere nepaccounts zijn. De cijfers die Twitter daarover beschikbaar stelt, zijn geen zuivere koffie. Twitter heeft sindsdien wel flink de zaag gezet in spamaccounts die ze op het spoor kwamen, maar de acties zorgen nog steeds voor een sceptische Tesla-topman.

Opgeven?

Opvallend is de woordvoering dat Elon Musk zijn overname van Twitter zelf staakt, want het lijkt er niet op dat hij Twitter ineens niet meer wil kopen. Twitter zelf vindt dat de deal glashelder is en ziet de deal wel gebeuren door een akkoord te treffen met de Tesla-topman. En zo wordt de hele saga een bijzondere juridische strijd – makkelijk is het in elk geval niet.

Mocht je dus een leuke manier vinden om 44 miljard uit te geven: Twitter kopen gaat niet van een leien dakje, in ieder geval niet voor Elon Musk. Mocht jij echter op 44 miljard zitten, dan kun je ook Autoblog kopen. Wij accepteren zo’n bod zonder problemen. (via NOS)