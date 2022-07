Volkswagen opent aanval op Tesla met eigen Gigafactory

Volkswagen gaat massaal accupakketten bouwen in een nieuw aan te leggen Gigafactory. Waar hebben we die term toch eerder gehoord?

Je kunt Tesla betichten van veel, maar ze hebben op zijn minst alle fabrikanten even een wake-up call gegeven als het gaat om elektrische auto’s. En zo staan de grote namen in de auto-industrie ineens 1-0 achter op een betrekkelijk klein en nieuw bedrijf. Dat is een achterstand die volgens velen nog steeds niet ingehaald is. Maar merken als Mercedes, BMW en de Volkswagen-groep zijn bezig met die achterstand inhalen. Een nieuwe stap in het bijbenen van Tesla vinden we in een gloednieuwe te bouwen ‘gigafactory’ van Volkswagen. Een Gigafactory in Duitsland, was dat niet het domein van Tesla?

Volkswagen Gigafactory

Los van alle Tesla-referenties gaat Volkswagen hard aan de bak met deze nieuwe gigafactory. Het idee is dat deze fabriek massaal accu’s voor elektrische auto’s gaat bouwen. De fabriek moet klimaatneutraal zijn en dus exclusief op groene stroom opereren. Ook zijn de te bouwen accu’s voor 90 procent recyclebaar. Bovendien moet de gigantische fabriek openen in 2025. Lekker ambitieus, vandaar dat er meer dan 20 miljard euro in wordt geïnvesteerd.

Salzgitter

Op de headerfoto zien we onder meer Herbert Diess, CEO van Volkswagen (links van het bord) en aan de rechterkant van dat bord staat Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland. Samen met partners voor het project staan zij voor het stuk braakliggend terrein waar de fabriek gebouwd gaat worden. De gigafactory van Volkswagen zal gebouwd worden in Salzgitter, op zo’n 50 kilometer afstand van Wolfsburg. Het realiseren van deze gigafactory wordt gedaan onder de noemer Project #SalzGiga. Hoezo, Duitsers snappen humor niet?

PowerCo

Overigens is de gigafactory eigenlijk niet van Volkswagen, maar van het nieuw opgerichte bedrijf PowerCo. Zij stellen zich verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de accufabriek. PowerCo heeft de ambitie om ‘een wereldspeler te worden voor het bouwen en distribueren van accu’s’. Het klinkt allemaal met recht als een gigaproject. Of het genoeg is om de achterstand weg te werken? Dat moet blijken in 2025.