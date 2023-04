Enorme subsidie elektrische occasions (600 miljoen)

Er is een enorme subsidie voor elektrische occasions beschik gesteld. Zo halen we de klimaatdoelen in 2030 met een tweedehands Model 3.

Of het door @nicolasr komt, durven we niet te zeggen. Maar ineens worden we verblijd met het nieuws dat er een enorm pakket aan geld is om ons allemaal in de elektrische auto te krijgen!

Laatst werd namelijk bekend dat de Minister voor Klimaat een plan had liggen om de BPM van auto’s te verdubbelen en de brandstoffen te vergroenen (voor zover mogelijk) en duurder te maken (sowieso). Dat schoot uiteraard bij iedereen die auto moet rijden in het verkeerde keelgat.

Enorme subsidie elektrische occasions

Nu valt er aan beide kanten wat te zeggen. De overheid moet zorgen dat we de brandstofauto vaarwel gaan zeggen en overstappen op iets duurzamers. Als je dat niet wil, betaal je meer. In principe is dat niet een heel gekke gedachte. Dat mag je uiteraard niet zeggen. Toegegeven, met alleen kapot belasten kom je er niet, dan jaag je dus Autoblog-redacteuren mee in het harnas. Gelukkig kwam Nicolas ook met de tip om juist meer te motiveren.

Dat lijkt nu dus te gebeuren! Hoezee! Dat doet heet kabinet door 600 miljoen te investeren in subsidies zodat wij overstappen op een elektrische occasion. Op dit moment is er een subsidieregeling in de maak, aldus berichtgeving van RTL.

Er zit uiteraard een gedachte achter. Met deze subsidie moeten mensen een elektrische occasion kunnen aanschaffen. Op dit moment zijn tweedehands EV’s nog veel te duur voor particulieren om interessant te zijn. Lees: haalbaar. Het probleem is dat er in het buitenland wél interessante regelingen zijn voor elektrische okazies. Dus de auto’s waar nieuw veel subsidie op wordt gegeven, verdwijnen allemaal over de grens.

Klimaatdoelen

Dat gebeurde in extreme mate plug-in hybrides en is ook bij EV’s dus ook een reden tot zorg. Op zich is het slim dat ze er nu mee komen, want straks is er een enorme vloot aan Tesla Model 3’s die uit de lease lopen. Die wil je natuurlijk in Nederland houden, koste wat het kost (600 miljoen dus).

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, moeten er een hoop maatregelen worden genomen. Rutte (jullie premier) en zijn drie vice premiers (Kaag, Hoekstra en Schouten) hebben er een latertje van gemaakt door in de nacht door te vergaderen. Of ze nog zo’n smerig lekkere kapsalon met knoflooksaus hebben laten bezorgen is niet bekend, maar wel goed mogelijk. Met zo’n Egyptische lasagne is het toch wat prettiger vergaderen (tenzij je nuchter bent).

Zonder gekheid, het is een belangrijk compromis. De VVD lag nogal dwars en is nu ietsje opgeschoven om zo de andere drie partijen tegemoet te komen. Mooi he, dat polderen! De 600 miljoen subsidie is een onderdeel om een klimaatreductie te realiseren van 55% in 2030, alhoewel men mikt op 60%.

