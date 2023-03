Stelling: Het commentaar van Viaplay is gewoon hartstikke goed

Je verwacht het misschien niet, maar hier is een heel positief stukje over het commentaar van Viaplay. Het was namelijk gewoon hartstikke goed!

Afgelopen weekend was het eindelijk weer zover en wat hebben we genoten. Niet alleen van de sublieme Max Verstappen die op halve kracht het hele veld op een dikke achterstand zette, maar ook van de magistrale Fernando Alonso.

En alsof dat nog niet alles was, heeft ondergetekende ook oprecht zitten genieten van het commentaar van Viaplay. Ja, serieus, ik vond het hartstikke goed. Helemaal niks op aan te merken. Ze zullen wel flink wat les hebben gekregen afgelopen winter.

Want laten we wel zijn, de eerste races van het vorige seizoen waren driewerf kl*te als het op het commentaar aankwam. Het veelvoudig gebruik van het bijvoegelijk naamwoord ‘ultra’, de foutjes die werden gemaakt en het feit dat Melroy en Nelson niet op elkaar waren ingespeeld maakten het luisteren ernaar een ware kwelling.

Sterker, mensen vonden het zó k*t, dat ze het zelfs in hun eencellige amoebebreintjes haalden om het duo te bedreigen. Iets wat natuurlijk helemaal nergens over gaat en met recht verwerpelijk is. Maar als het duo doorgaat zoals afgelopen zondag, gaat dat niet meer gebeuren.

Het commentaar was namelijk gewoon goed. Sterker, hartstikke goed zelfs.

We breken een lans voor de mannen van Viaplay

Ik weet niet wat het was, maar het was niet alleen het commentaar dat feitelijk correct was en doorspekt van ’tongue-in-cheek’ geintjes, het klopte gewoon. De twee klonken zelfverzekerd, vrolijk en beter dan ze ooit hadden gedaan. Zelfs hun stemmen irriteerden me niet meer en dat zegt wel wat.

Zeker in vergelijking met het commentaar van Olav Mol dat ik later hoorde bij de podcast van F1 Aan Tafel. De ouwe Mol had het bij de start al niet meer op een rijtje en hoezeer ik de beste man ook respecteer, ook niet bij een boel andere momenten van de race. Die tijd is echt wel voorbij…

Wat echt álles dan zo goed?

Maar natuurlijk moet er 1 klein dingetje te zeiken overblijven en dat zal ik dan ook meteen doen. Iedere keer de kleur van een auto noemen, hoeft voor mij echt niet. Al werd dat argument door mijn maat die naast me zat omver gekegeld. Hij zei dat de auto’s er dit seizoen anders uitzien dan vorig jaar, dus dat het juist wel handig was.

Kortom, een hele dikke pluim voor Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Wat hebben die een paar enorme stappen vooruit gezet. Sterker, ik denk dat ik de goede keuze gemaakt heb om dit jaar via Viaplay te kijken. Nu alleen nog iets doen aan de talloze taalfouten van Christijan Albers en het is bijna perfect. Bijna inderdaad.

Want perfect is het pas als Stephane Kox weer terugkomt als pitreporter…