Viaplay doet nu aan reclame tijdens F1 races, reageert zoutig

Viaplay doet voortaan aan reclame tijdens F1 races. Nog niet met Robert Doornbos, maar wat niet is…

Dat wat al aangekondigd was, is nu een feit. Bij de F1 races op Viaplay, is men inmiddels begonnen met extra reclame tijdens de race. Niet voor de race, niet na de race (nou ja, dat deden ze natuurlijk al), maar tijdens de race. In Singapore vloog er al af en toe een bannertje door het beeld heen van Carglass. Het was niet omdat Viaplay stiekem een illegale stream live aan het blazen was, maar wordt vanaf nu de norm.

Nu is het natuurlijk zo dat Viaplay onheumig veel geld heeft uitgegeven aan de F1 rechten. Viaplay betaalt naar veluidt bijna hetzelfde voor de Nederlandse F1 rechten als Mickey Mouse voor de Amerikaanse F1 rechten. En die laatste zijn toch ook explosief gestegen in prijs de laatste jaren. Dergelijke kosten moeten natuurlijk terugverdiend worden.

Het was dan ook op zich geen geheim dat Viaplay ondanks het vragen van respectabel abonnementsgeld zich ook zou wagen aan reclames tijdens de race. De bannertjes zijn nog redelijk subtiel. Of er ook zware reclameblokken komen zoals vruuuuuger op RTL7, is nog ongewis.

Sommige kijkers ergerden zich echter nu al aan de banners en lieten dat weten op verschillende review-sites. Viaplay achtte het ook een goed idee om daarop te reageren. Zoals wel vaker bij het bedrijf, zat helaas echter weer Frans Bijdehands achter het ietwat misplaatst vileine toetsenbord:

Beste,



Bedankt voor je bericht en goed dat je contact opneemt. Ik kan me voorstellen dat je graag wat meer zou willen weten over de advertenties die wij zo nu en dan tonen tijdens onze uitzendingen.



Zoals je misschien weet, het is vrij gebruikelijk dat er tijdens live sportevenementen sprake is van enige commercie. Als

je het zou vergelijken met andere aanbieders van livesport, dan zou je kunnen merken dat wij als Viaplay zijnde het erg beperkt houden.

Wij maken voornamelijk promotie voor onze eigen content met af en toe een uitstapje naar andere commerciële partijen.



Hopelijk heb je nu enige verheldering over hoe het zit met het tonen van commercials tijdens live evenementen, mocht je verder

nog ergens vragen over hebben.



Voel je vrij om opnieuw contact met ons op te nemen!

Met vriendelijke groet,



De klantenservice van Viaplay Viaplay, zoals je misschien weet, bijna net zo behulpzaam als de gemiddelde klachtencoördinator van een universiteit

Enfin, reclames dus nu door je F1 uitzending heen. Waarvan akte.