Joechei! Viaplay doet een F1 Dutch Grand Prix tiendaagse

Viaplay doet een F1 tiendaagse in het kader van de Dutch Grand Prix. Dat betekent 37 uur live Amber op je beeldscherm!

Ja, het is weer bijna zo ver. Het voelt nog niet helemaal zo aan, maar volgend weekend staat de Belgische Grand Prix op de kalender en de week erna is het alweer tijd voor de Dutch Grand Prix! Ondergetekende kijkt er alvast weer naar uit. Vooral omdat hij samen met collega @rubenpriest op vrijdag aanwezig zal zijn. Even de sfeer proeven alvorens de zaterdag en zondag vanuit huis te bekijken/verslaan. Stiekem is het misschien wel de beste manier om een F1 weekend tot je te nemen…

Enfin, de Dutch GP moet net als vorig jaar natuurlijk weer een feestje worden. En zoals het een goede hypeman betaamt, zet Viaplay dan ook in op extra content rondom de race om het publiek vast warm te draaien. De Scandinavische streamgigant heeft namelijk aangekondigd met een bijzondere programmering te komen in de periode voor de race. Het wordt zelfs een heuse F1 tiendaagse op Viaplay! Het motto is ‘als je geen kaarten hebt, ben je er toch bij’.

Nu moeten we erbij zeggen, dat de tiendaagse, eigenlijk min of meer een zevendaagse is. Rondom de Belgische Grand Prix, is er namelijk gewoon sprake van de reguliere programmering. Maar hé, er wordt dan dus ook F1 uitgezonden, dus waarom niet die dagen erbij optellen…Vanaf 29 augustus gaat de speciale programmering echt los, met de dagelijkse talkshow Zandvoort Shakedown. Deze zal er elke dag een uurtje zijn tussen 20:30 uur en 21:30 uur.

De Zandvoort Shakedown zal maandag tot en met woensdag gepresenteerd worden vanuit de studio in Hillywood, alvorens zich donderdag naar het circuit te verplaatsen. Amber Brantsen doet de presentatie, bijgestaan door experts als Robert Doornbos Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel. Uiteraard zijn ook Stéphane Kox en dynamisch duo Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg aanwezig. Zij brengen je het laatste nieuws vanaf het circuit. Vrijdag tot en met zondag gaat bovendien Anne-Marie Fokkens meehelpen door de sfeer in Zandvoort met je te delen voor een vleugje couleur locale.

Zondag 4 september volgt de grande finale in de vorm van een marathonuitzending op de dag van de Dutch Grand Prix zelf. Je kan al inschakelen om 08:30 uur ’s ochtends en blijven hangen tot 18:00 uur ’s avonds. Tenzij je een VPN hebt, misschien. Enfin, in totaal word je zodoende 37 uur Coronel, Albers en kornuiten voorgeschoteld. Nu maar hopen dat Verstappen niet in de eerste ronde uitvalt…

Ga jij kijken? Laat het weten, in de comments!