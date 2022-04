Viaplay krijgt de volle laag op sociale media

Het wil nog niet erg vlotten met Viaplay, de nieuwe aanbieder van Formule 1 in Nederland. Rotte eieren worden andermaal gegooid op sociale media.

De race van vanochtend was geen belachelijk succes voor Verstappen, maar ook niet voor Viaplay. Nou zijn die dingen sowieso een beetje aan elkaar gelinkt. Althans, intuïtief voel je aan dat Viaplay het wel lekker zou vinden als Verstappen dit jaar weer vaak wint en liefst de titel wint. Veel Nederlanders zien dat toch wat liever dan wanneer Verstappen strijdt voor P3.

Maar los daarvan had Viaplay dit weekend ook weer de nodige technische problemen. Dit keer ging het dan om het blokjesbeeld des doods. Mensen zagen regelmatig een combinatie van de Aston Martin en de Alpine in beeld, als in, een vage waas van groen en roze. Het leek vaak minder op een F1 race dan op een expressionistisch kunstwerk van een moderne van Gogh.

Daar waren mensen echter niet zo vroeg voor met het verkeerde been uit bed gestapt, zo bleek op sociale media. Een plethora aan schamperende opmerkingen was Viaplays deel. De Scandinavische toko heeft hierop gereageerd met een typisch antwoord in deze moderne tijd. Ze raadden klanten aan de app even overnieuw op te starten. Als dat geen soelaas bracht, zouden ze vervolgens de klantenservice kunnen bellen contacteren via Live Chat. Maar goed, dat lost natuurlijk vaak weinig op uiteindelijk, zoals je zou verwachten.

Kortom, Viaplay maakt het zichzelf tot op heden niet per se makkelijk. Onlangs gaf het merk matige internetverbindingen nog de schuld, maar er lijkt toch iets meer aan de hand te zijn. Ook mensen met pijlsnelle verbindingen ondervinden problemen. Ondergetekende heeft overigens gewoon weer naar F1TV gekeken en dat ging prima, dus ik kan zelf niet oordelen over de zin en onzin van de kritische noten. Voel jij de haat tegen Viaplay? Of valt het allemaal wel mee? Laat het weten, in de comments!