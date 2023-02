Viaplay pakt groots uit met Nyck de Vries

Nyck de Vries is een dankbaar onderwerp voor ViaPlay.

Er is maar één reden dat er een GP van Zandvoort is en dat ViaPlay onmogelijk veel heeft betaald voor de uitzendrechten in Nederland: Max Emilian Verstappen. De successen van deze Hollandse sensatie op Pirelli’s is voor iedereen een reden om er op mee te liften. En we moeten zelf niet hypocriet gaan doen, want wij profiteren er ook van als Verstappen meedoet. Maar in beide gevallen hadden we niet gerekend op een enorme meevaller in de vorm van Nyck de Vries.

We hebben nu twee Nederlanders in de absolute top van de autosport. Heel erg gaaf, natuurlijk. Het is nog eventjes afwachten hoe De Vries gaat presteren, maar qua niveau lijkt hij boven Christijan Albers, Robin Droomdos en Huub Rothengatter te staan. Als hij qua talent op het niveau van Jos Verstappen en Giedo van der Garde zit en het zit een beetje mee met de auto, verwachten we mooie dingen van de Fries.

Nyck de Vries docu op Viaplay

ViaPlay maakt uiteraard dankbaar gebruik van de komst van NOG een Nederlandse deelnemer. Dat doen ze namelijk met de documentaire ‘Nyck de Vries: Durf te Dromen’. De entree van Verstappen in de F1 verliep stormachtig, maar die van De Vries is niet zozeer minder interessant. Uitstekend dus om een documentaire van te maken, want het ging niet zonder slag of stoot.

Mocht je bang zijn dat het heel erg veel tijd gaat kosten, hebben we goed nieuws voor je. De documentaire ‘ Nyck de Vries: Durf te Dromen’ duurt namelijk 40 minuten. Perfect om voor het slapen gaan eventjes te kijken. Of tijdens de lunch.

Drive to Survive komt er ook aan!

Dit seizoen zal Nyck de Vries overigens gevolgd worden door camera’s om zo de documentaire een vervolg te geven. Er zal genoeg gebeuren dit jaar bij AlphaTauri.

Sowieso gaat het leuk worden met Formule 1-content. Want over een paar dagen komt namelijk Drive to Survive 2023 uit op Netflix. Daarin zal Nyck nog niet zoveel te zien zijn (wellicht alleen tijdens de GP van Italië 2022). Wel zal Max Verstappen daarin te zien zijn.

