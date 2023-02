Zou het echt? SUV’s gaan van deze aardbol verdwijnen

Het is niet de minste die zegt dat SUV’s van deze aardbol gaan verdwijnen.

We hebben allemaal wel een mening over SUV’s. De een zweert erbij en moet er niet aan denken om in een klein en laag autootje te moeten stappen. De ander gruwelt juist van die zware bakbeesten. Soms is het zelfs zó erg, dat ze de banden van SUV’s leeg laten lopen. Gewoon als statement.

En voor de haters is er goed nieuws; SUV’s gaan van deze aardbol verdwijnen. Zegt althans Vincent Cobée en da’s de CEO van Citroën dus die kan het weten. Volgens hem heeft de rijdende mastodont geen toekomst meer en gaat het type dus verdwijnen, zegt hij tegen het Britse Autocar.

SUV’s gaan van de aardbol verdwijnen

Hij zegt dat autofabrikanten zich in de -nabije- toekomst gaan richten op maximaal gestroomlijnde auto’s met een laag gewicht. In combinatie met de nieuwste elektrische snufjes is dat volgens hem dé toekomst van de automobiele industrie. En dus van wat we op de weg gaan zien.

En in principe heeft de beste man gelijk; hoe fijn SUV’s ook mogen rijden, ze slaan heel realistisch gezien natuurlijk helemaal nergens op. De luchtweerstand is enorm, ze zijn zwaar en slurpen altijd meer brandstof dan een lichtere variant. Een gevalletje logisch, dat ze gaan verdwijnen.

Heeft de beste man een punt?

En als je even verder kijkt, zie je eigenlijk al dat deze omwenteling al in gang is gezet. De nieuwste elektrische auto’s zijn over het algemeen al lager en gestroomlijnder dan de huidige SUV’s. Kijk maar naar al die EQ’s van Mercedes of de nieuwe Lucid Air.

Alleen het gewicht van een EV ligt al gauw op hetzelfde of een hoger niveau dan dat van een SUV met verbrandingsmotor. Dat kan volgens de topman kan Citroën overigens worden door erop te hameren dat ‘range anxiety’ tussen de oren zit en dat het heus niet zo erg is als een EV ‘maar’ 400 kilometer ver komt. Scheelt veel in accugewicht als je die wat kleiner maakt.

Maar goed. SUV’s gaan dus verdwijnen. Wat vind jij daarvan? Juich je het toe, of zie je liever meer dan minder van die rijdende zeecontainers.

Laat het weten in de comments!