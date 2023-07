Was Nyck de Vries echt zo slecht in de Formule 1?

Nyck de Vries kan nog altijd een absolute autosportlegende worden, ook al stapt hij nooit meer in een Formule 1-auto.

Gisteren werd duidelijk dat Nyck de Vries niet meer zal rijden bij AlphaTauri. Of hij daar een reserverol krijgt, in het DTM mag rijden of dat hij mag gaan is vooralsnog onduidelijk.

De Vries heeft de afgelopen maanden een enorme lading verbale diarree over zich heen gekregen. Nu staat het internet ramvol met dingen waar je niets over wil weten, maar in dit geval was het vrij direct op de man gericht.

Maar was Nyck de Vries dan zo slecht? Bwoah. Het verschil met Tsunoda was niet heel erg groot en die AlphaTauri AT04 was de bezemwagen van het veld. Marko had gehoopt dat Nyck een coureur was die er meteen zou staan en boven het materiaal kon uitstijgen. Dat was niet het geval, dus in dat opzicht is het congé begrijpelijk. Of het fair is, is een tweede.

Compensatie

Autobloglezer Stef Stuntpiloot had er iets moois en raaks over te zeggen:

Was vooral verbaasd dat het sentiment over De Vries zo negatief was. Het leek wel alsof de extreme adoratie van Max gecompenseerd moest worden met het afbranden van De Vries. @stefstuntpiloot, goed met woorden.

Daar zit een kern van waarheid. Al onze liefde gaat naar Verstappen en De Vries met de grond gelijk maken is dan het bewijs dat we geen fanboys zijn. Ofzo.

Hoe goed was de Vries in Formule 1?

Maar goed, we vroegen ons af: is Nyck de Vries nu wel zo slecht? Is dat nu wel terecht? Hij is immers kampioen in de Formule E en Formule 2. Dat wordt je niet zomaar. Maar hoe goed of slecht is Nyck nu echt?

Nou daarvoor hebben we even gekeken naar de statistieken andere Nederlandse Formule 1-coureurs:

Positie Coureur Punten Starts 1 Max Verstappen 2.266,5 173 2 Jos Verstappen 17 107 3 Carel Godin de Beaufort 4 28 4 Christijan Albers 4 46 5 Gijs van Lennep 2 8 6 Nyck de Vries 2 11 7 Huub Rothengatter 0 25 8 Jan Lammers 0 23 9 Giedo van de Garde 0 19 11 Boy Haye 0 3 12 Roelof Wunderink 0 3 13 Robert Doornbos 0 3 14 Michael Bleekemolen 0 1 15 Ben Pon 0 1 16 Rob Slotemaker 0 0

Verstappen clan is succesvol

Het is dus duidelijk dat er maar één de beste is, Max Verstappen. Zijn vader Jos Verstappen is alsnog de duidelijke nummer 2. Daarna wordt het spannender. Carel Godin de Beaufort staat op gelijke voet met Christijan Albers, alleen had Carel er minder races voor nodig.

Nyck de Vries zou dus op P6 uitkomen, omdat Gijs van Lennep minder races nodig had om aan die twee punten te komen. Nu moeten we er eerlijk bijzeggen dat De Vries zijn punten scoorde in 2022 bij Williams, niet in die perenkist van AlphaTauri.

Meeste Nederlandse coureurs scoren gewoon geen punten

Voor de rest zijn er vooral heel veel coureurs die geen punten hebben gescoord. Dus Nyck kan altijd als commentator aan de slag op basis van (recente) ervaring.

Ook zijn er een hoop Nederlandse coureurs die nog nooit de F1 hebben gehaald, denk aan Tom Coronel (was dichtbij een zitje voor Arrows in 2000 die Jos Verstappen uiteindelijk pakte) en Ho-Pin Tung (wat tests voor Williams).

Ja, Robert Doornbos is eigenlijk een uitzondering, want hij reed die drie races achteraan niet onder de Nederlandse vlag, maar die van Monaco.

Toekomst Nyck de Vries

Dus dan nu even terug naar Nyck de Vries. Hij heeft al een indrukwekkende CV in de autosport. Een vervolg in de Formule 1 lijkt lastig te worden, alhoewel Jos Verstappen en Jan Lammers hebben bewezen dat een onwaarschijnlijke rentree in de F1 altijd mogelijk is. Daarbij is De Vries nog jong genoeg om allerlei andere autosportdisciplines te beoefenen.

Hij is meer dan goed genoeg voor de top van de endurance racerij, IndyCar of DTM. Daarbij, Gijs van Lennep is een absolute legende in de autosport. En hij heeft net zoveel punten als Nyck de Vries. Alleen het halen van de F1 is weinigen gegeven, dus in die zin heeft De Vries met keihard werken al heel veel succes behaald.