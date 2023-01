BMW CEO: schermen in auto’s gaan weer verdwijnen

Volgens Oliver Zipse zullen die hypermoderne schermen in alle nieuwe auto’s geen lang leven beschoren zijn.

Tesla heeft voor een heuse revolutie gezorgd in de autowereld. Dat iedereen nu aan de elektrische auto, moet is toch ook deels te danken aan de pionier. Iets wat echter ook onlosmakelijk verbonden is aan Tesla, is het grote scherm om zo’n beetje alles in de auto te bedienen. Dit is wellicht niet een maatschappelijke ontwikkeling op hetzelfde niveau, maar iedereen met een moderne auto heeft er wel mee te maken.

Niet iedereen is daar overigens even blij mee. Natuurlijk, het oogt op het eerste aanzien wel kek, zo’n clean interieur met alleen een paar schermen en weinig knoppen. Maar vette vingers, minder bedieningsgemak en twijfelachtige houdbaarheid zijn reële nadelen. Een knop kan je immers blindelings vinden, dat zullen alle mannen (m/v/i) het met mij eens zijn. Bij een touchscreen moet je altijd kijken om te zien wat je doet. Verandering is niet altijd verbetering.

Stiekem is de scherm-revolutie dan ook vermoedelijk gewoon kostengedreven. Zo duur zijn die schermpjes allemaal niet meer anno 2023. Dus je hebt/had een coole, moderne, minimalistische look voor weinag als fabrikant. Echter…de volgende stap staat al in de startblokken, aldus BMW CEO Oliver Zipse.

Schermen gaan er aldus de beste man al snel weer uit, beginnende vanaf 2025. Dat terwijl BMW juist vrij lang heeft vastgehouden aan fysieke knoppen. Pas met iDrive 8, gingen de Münchenaren meer overstag naar een setup die meer geënt is op aanraakschermen.

De volgende stap is echter een uitgebreide versie van head up displays, aldus Zipse. Niet geheel verrassend, daar iets dergelijks ook al in het ‘i Vision Dee’ concept zit die BMW onlangs onthulde. Fysieke schermen worden dus vervangen door dat scherm dat altijd al voor je neus zat, namelijk de voorruit. Integenstelling tot bij het gemiddelde head up display in recente BMW’s, zullen inzittenden ook kunnen kijken naar de projecties. Toekomstige BMW’s worden qua looks zo dus zowel van binnen als van buiten weer tijdloos.

Of dat alles dan niet gigantisch afleidt, vraag je je waarschijnlijk af. Volgens BMW valt het mee. Dit komt dan vooral omdat de Beiers zeggen de informatie pas op het scherm te projecteren ‘op het juiste moment’. Hoe en wat dat betekent, gaan we waarschijnlijk zien in 2025. Of misschien enkele jaren daarna, als het tegenzit…Zie jij het alvast zitten?