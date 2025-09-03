Duitse politie hekelt Nederlandse hardrijders op de Autobahn en geeft advies

”Je mag niet zo hard rijden als je wilt, maar zo hard als je kunt.”

Wie in het grensgebied woont, zou gek zijn om niet af en toe even de oversteek te maken bij de buren. Je kunt er lekkerder eten, de benzine is er goedkoper en met een beetje goed plannen kom je ook nog over een stukje Autobahn: de ideale plek om je even lekker uit te leven.

Zoals je weet is niet de hele Duitse snelweg zonder snelheidslimieten. Je gaat er daardoor dus vanuit dat als er een reden is om een snelheidslimiet van 100 of 130 km/u in te voeren, dat die dan al geldt. Daar kijkt agent Reiner Schiffer van de snelwegpolitie in Noordrijn-Westfalen anders tegenaan.

EenVandaag maakte een mooie reportage over het scheurtoerisme in Duitsland. De agent krijgt spreektijd, maar ook een supercarverhuurder en iemand met een Corvette komen aan het woord. De hoofdmoot van het verhaal is echter wat aan de negatieve kant. Daar kunnen wij het natuurlijk niet helemaal mee eens zijn.

AutoTopNL

Het bekendste voorbeeld van scheurtoerisme wordt aangehaald: vriend van de show AutoTopNL. Met zijn tests op de Duitse snelwegen bereikt hij miljoenen mensen. EenVandaag laat een video van de hardrijder zien aan de agent. Schiffer zegt: ”Ik stel het volgende vast: er zijn maar twee rijstroken, hij haalt auto’s in. Mag hij dan 300 km/u rijden? Volgens mij mag dat hier niet. Hij is niet in staat te reageren op wat andere verkeersdeelnemers doen.”

De politieman legt uit wat volgens hem de regels zijn: ”Als er geen snelheidsbeperking aangegeven wordt, mag je zo hard rijden als je kunt. ‘Kunt’ betekent: je moet de snelheid kunnen beheersen. Als de weg er zich niet voor leent, doordat er bijvoorbeeld bochten, oneffenheden in de weg zitten of dat er aan de weg gewerkt wordt, dan is de weg niet geschikt om 200 km/u te rijden. Dan moet je wat langzamer rijden.”

Dat vind ik het lastige aan de situatie: ook al rijd je op een weg waar de politie je vrij spel geeft, dan nog moet jij inschatten of je wel of niet richting de topsnelheid van je auto kunt kruipen. Da’s vreemd, toch?

Wanneer krijg je een boete?

De Polizist vindt dat AutoTopNL zich niet fatsoenlijk gedraagt. De snelwegagent vertelt niet of je er een boete voor kunt krijgen of niet. Ik denk dat ik het antwoord wel weet: nee, je kunt er geen boete voor krijgen. De agent zegt ook zelf over de richtsnelheid van 130 km/u: ”Dat is misschien geen keiharde limiet, maar wel een duidelijke aanbeveling.”

De regel blijft natuurlijk wel: als het fout gaat, ben jij verantwoordelijk. Schiffer: ”Als er slachtoffers vallen, gaat het om een misdrijf. Je kunt dan veroordeeld worden voor doodslag of zelfs moord.” En dan ben je nog niet jarig. Kortom, zie het rijden op de Autobahn als het nuttige van een alcoholisch drankje: geniet, maar scheur met mate.

Foto ter illustratie: Ferrari 296 GTB gespot door @nlhighwayspots