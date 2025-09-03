Duitse politie hekelt Nederlandse hardrijders op de Autobahn en geeft advies

”Je mag niet zo hard rijden als je wilt, maar zo hard als je kunt.”
Wie in het grensgebied woont, zou gek zijn om niet af en toe even de oversteek te maken bij de buren. Je kunt er lekkerder eten, de benzine is er goedkoper en met een beetje goed plannen kom je ook nog over een stukje Autobahn: de ideale plek om je even lekker uit te leven.
Zoals je weet is niet de hele Duitse snelweg zonder snelheidslimieten. Je gaat er daardoor dus vanuit dat als er een reden is om een snelheidslimiet van 100 of 130 km/u in te voeren, dat die dan al geldt. Daar kijkt agent Reiner Schiffer van de snelwegpolitie in Noordrijn-Westfalen anders tegenaan.
EenVandaag maakte een mooie reportage over het scheurtoerisme in Duitsland. De agent krijgt spreektijd, maar ook een supercarverhuurder en iemand met een Corvette komen aan het woord. De hoofdmoot van het verhaal is echter wat aan de negatieve kant. Daar kunnen wij het natuurlijk niet helemaal mee eens zijn.
AutoTopNL
Het bekendste voorbeeld van scheurtoerisme wordt aangehaald: vriend van de show AutoTopNL. Met zijn tests op de Duitse snelwegen bereikt hij miljoenen mensen. EenVandaag laat een video van de hardrijder zien aan de agent. Schiffer zegt: ”Ik stel het volgende vast: er zijn maar twee rijstroken, hij haalt auto’s in. Mag hij dan 300 km/u rijden? Volgens mij mag dat hier niet. Hij is niet in staat te reageren op wat andere verkeersdeelnemers doen.”
De politieman legt uit wat volgens hem de regels zijn: ”Als er geen snelheidsbeperking aangegeven wordt, mag je zo hard rijden als je kunt. ‘Kunt’ betekent: je moet de snelheid kunnen beheersen. Als de weg er zich niet voor leent, doordat er bijvoorbeeld bochten, oneffenheden in de weg zitten of dat er aan de weg gewerkt wordt, dan is de weg niet geschikt om 200 km/u te rijden. Dan moet je wat langzamer rijden.”
Dat vind ik het lastige aan de situatie: ook al rijd je op een weg waar de politie je vrij spel geeft, dan nog moet jij inschatten of je wel of niet richting de topsnelheid van je auto kunt kruipen. Da’s vreemd, toch?
Wanneer krijg je een boete?
De Polizist vindt dat AutoTopNL zich niet fatsoenlijk gedraagt. De snelwegagent vertelt niet of je er een boete voor kunt krijgen of niet. Ik denk dat ik het antwoord wel weet: nee, je kunt er geen boete voor krijgen. De agent zegt ook zelf over de richtsnelheid van 130 km/u: ”Dat is misschien geen keiharde limiet, maar wel een duidelijke aanbeveling.”
De regel blijft natuurlijk wel: als het fout gaat, ben jij verantwoordelijk. Schiffer: ”Als er slachtoffers vallen, gaat het om een misdrijf. Je kunt dan veroordeeld worden voor doodslag of zelfs moord.” En dan ben je nog niet jarig. Kortom, zie het rijden op de Autobahn als het nuttige van een alcoholisch drankje: geniet, maar scheur met mate.
Foto ter illustratie: Ferrari 296 GTB gespot door @nlhighwayspots
jaapiyo zegt
Gelbe Platte!
mattr zegt
NL = Nur Links!
woudloper zegt
Er rijden echt niet veel mensen heel snel in Duitsland. Valt me elke keer op.
gasterplancke zegt
Het is een mentaliteitskwestie. Als je geen maximumsnelheid wil moet je verantwoordelijkheid nemen voor de medeweggebruiker en niet met allerlei slimmigheidjes aankomen om onder een bekeuring of zelfs maar een terechtwijzing uit te komen. Maar sociaal gedrag is niet zo Hollands. Dus daarom hebben we in NL wel snelheidsbeperkingen en in D minder.
Boeman zegt
Ik vind het zeker fijn om door te kunnen rijden in Duitsland. Maar op een 2 baans snelweg ga ik minder hard dan op de 3 baans snelweg, precies om de redenen die de duitse agent noemt. En op de 3 baans snelweg hou ik ook al in als er mensen op de middelste baan rijden, alleen op de rustige stukken is het 180+. Precies zoals alle snelrijdende Duitsers ook doen, op het 2 baans stuk vanaf Arnhem heb je alleen maar razende Hollanders.
bietje zegt
Geen idee, maar mogelijk hebben ze in DLD ook een versie van wat bij ons art 5WVW is. Op of aan de weg gevaar of hinder veroorzaken ? Soort kapstok-artikel. Dan krijg je dus geen douw voor de snelheid, maar voor het gevaar wat je dan eventueel hebt veroorzaakt. Dat gevaar zal dan uiteraard aangetoond moeten worden yada yada maar toch.
pignon zegt
Lekkerder eten? Dan mag je wel naar de zuiderburen. Maar ja, daar mag je maar 120kmh
Rebirth zegt
Steeds minder momenten dat je een beetje door kunt rijden. Ik ga geregeld naar de N̈ürburgring, maar onderweg daar naartoe zijn er maar weinig momenten dat het gas er even flink op kan.
jaso013 zegt
Dus met andere woorden: schaf die hele bende gewoon af. Stel een maximum snelheid in. Want eigenlijk kun je nergens zo hard rijden als je kunt. Dat is namelijk voor iedereen anders te interpreteren. Daar komt bij dat de mens nu eenmaal niet zo voorzichtig maar wel overmoedig is en dus zul je pratisch gezien altijd te hard rijden. Iedereen die vind dat hij met 200kmh nog voldoende reactietijd heeft om een goede uitwijk manoevre te maken of tijdig kan remmen voor plotseling gevaar of obstakel op de weg die liegt imo.
eaudi zegt
Het is niet alleen een kwestie van ‘boetes’ bij hard rijden, maar ook van strafrechtelijke veroordelingen buiten het verkeersrecht en civielrechtelijke aansprakelijkheid bij hard rijden op een stuk snelweg zonder limiet, als er ongelukken gebeuren. Daar is in Duitsland helaas een dik pak rechtspraak over. Als alles goed gaat gaat het goed… maar die dingen rijden altijd mee op de achterbank als je (heel) hard rijdt.