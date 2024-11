GP Qatar 2024: tijden en wat je moet weten

De strijd om de coureurstitel zit erop, het seizoen nog niet.

Max Verstappen deed afgelopen weekend precies wat van hem gevraagd werd in Las Vegas. De Nederlander nam geen onnodige risico’s, liet zelfs beide Ferrari’s passeren en eindigde voor Lando Norris. Verstappen is nu onbereikbaar en kroonde zich afgelopen weekend voor de vierde keer tot wereldkampioen. Voor een groot feest in Vegas met bijbehorende hangover is geen tijd. Verstappen en co reizen zo’n 13.000 kilometer door voor de voorlaatste race van dit jaar: de GP van Qatar 2024.

GP van Qatar 2024

Ondanks dat de kampioenschapsstrijd gestreden is, is er nog genoeg te halen voor andere coureurs. Of beter gezegd, voor de teams. McLaren voert het constructeurskampioenschap aan met een voorsprong van 24 punten op Ferrari. Red Bull volgt (met dank aan Checo) op 53 punten van McLaren en lijkt daardoor kansloos.

Zo kan McLaren constructeurskampioen worden

Na dit weekend kun je als team maximaal 44 punten scoren. Als McLaren in Qatar 21 punten meer scoort dan Ferrari is de titel binnen. Als beide teams op een gelijk aantal punten staan na de laatste race van volgende week, dan kijken we naar het aantal overwinningen. Bij gelijk aantal eerste plaatsen kijkt de F1-leiding naar het aantal tweede plaatsen, en zo verder totdat er een winnaar is.

Het circuit: Losail International Circuit

Het circuit in Qatar is van origine een Moto GP-circuit. Dat is te merken: voor een spannende F1-race heeft dit circuit te veel snelle bochten. Vrijwel alle 16 bochten worden met snelheden boven de 200 km/u genomen. De baan is 5,419 kilometer lang en er worden 57 ronden gereden. Er is maar 1 DRS-zone op start- en finishgedeelte.

De snelle bochten zorgen voor veel druk op de banden. Daarom heeft Pirelli besloten de drie hardste bandensets mee te nemen. Wat betreft banden: vorig jaar mochten teams maximaal 18 ronden rijden op één set anders werd het te gevaarlijk.

Vooral de scherpe randen van de driehoekige kerbstones veroorzaakten problemen. Om een herhaling hiervan te voorkomen, worden topjes van deze kerbs dit jaar afgerond. Daarnaast gaat de FIA grindstroken weer inzetten (net als in Oostenrijk) om gestuntel met track limits te voorkomen.

Het weer in Qatar

Nog een probleempje van de vorige editie: de onuitstaanbare hitte. Verschillende coureurs waren uitgeput, Ocon kotste in zijn helm en Sargeant stapte eerder uit omdat hij het niet meer volhield. Dit jaar lijkt dat probleem vanzelf opgelost te worden. De race vindt dit jaar plaats in november terwijl het evenement vorig jaar nog in oktober werd gehouden. De weersvoorspellingen zijn dan ook een stukje koeler dan vorig jaar.

Agenda GP Qatar 2024

Na het vreemde tijdsschema van Las Vegas is het verfrissend om de agenda voor de race van dit weekend te zien. De tijden zijn allemaal net wat later op de dag dan bij Europese races.

Datum Tijd Vrijdag 29 november Vrije Training 14:30 – 15:30 Sprint kwalificatie 18:30 – 19:14 Zaterdag 30 november Sprintrace 15:00 – 16:00 Kwalificatie 19:00 – 20:00 Zondag 1 december Race 17:00

Resultaat GP Las Vegas 2023

Vorig jaar behaalde Max Verstappen tijdens de sprintrace zijn derde wereldtitel doordat Pérez uitviel. Piastri won er zijn eerste race, zij het een sprintrace. De hoofdrace werd een prooi voor Verstappen nadat beide Mercedes-coureurs elkaar raakten in de eerste bocht. Hamilton werd hierdoor ridder te voet. Russell zakte uiteindelijk af naar P4.

Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris George Russell Charles Leclerc Fernando Alonso Esteban Ocon Valtteri Bottas Zhou Guanyu Sergio Pérez Lance Stroll Pierre Gasly Alexander Albon Kevin Magnussen Yuki Tsunoda Nico Hülkenberg Liam Lawson Carlos Sainz – DNF Logan Sargeant – DNF Lewis Hamilton – DNF

Wat is de stand in het WK voor de GP van Las Vegas 2024?

Max Verstappen – 403 punten Lando Norris – 340 punten Charles Leclerc – 319 punten Oscar Piastri – 268 punten Carlos Sainz – 259 punten George Russell – 217 punten Lewis Hamilton – 208 punten Sergio Pérez – 152 punten Fernando Alonso – 62 punten Nico Hülkenberg – 35 punten Yuki Tsunoda – 30 punten Pierre Gasly – 26 punten Lance Stroll – 24 punten Esteban Ocon – 23 punten Kevin Magnussen – 14 punten Alexander Albon – 12 punten Daniel Ricciardo – 12 punten Oliver Bearman – 7 punten Franco Colapinto – 5 punten Liam Lawson – 4 punten Zhou Guanyu – 0 punten Logan Sargeant – 0 punten Valtteri Bottas – 0 punten

WK-stand bij de constructeurs voor de GP van Las Vegas 2024