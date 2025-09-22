Autoblog.nl

Video: Daarom haal je niet in met een doorgetrokken streep

Auteur: , gepost om Reageer

Het is dat de auto remde.

Er komt een auto recht op je af, omdat die malloot de doorgetrokken streep negeert. Het is dat je remt, anders..

Bekijk ook deze video: Tip: rij nooit te stevig door in een dichte mist

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken