Het is over en uit voor de beste eigenwijze S-Klasse-rivaal

Nog 250 exemplaren en de Mercedes S-Klasse-rivaal die je vaak vergeet kapt ermee.

Weet je nog, die scène uit Back to the Future waar een 1955-versie van Doc Brown het niet functioneren van de tijdmachine wijt aan het gebruik van een Japans onderdeel? Waarop Marty McFly met zijn 1985-kennis zegt: “hoezo? Het beste spul ter wereld komt uit Japan.” Het wil maar zeggen: in die dertig jaar is Japan van een ‘ach, ze proberen het’ uitgegroeid tot een grootmacht, ook op autogebied. Het lijkt op wat we recent nog hebben zien gebeuren in China. Maar in de jaren ’50 en ’60 was het, helemaal voor Amerikanen, nog zeker niet je van het om een Japanse auto te hebben.

Toyota

Door te bewijzen dat Japanse auto’s kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, sloeg dat om zo ergens in de jaren ’70 en ’80. Nou was het nog steeds een budget c.q. middenklasse-optie, maar het was steeds normaler om een Japanse auto te kopen. Met als vaandeldrager natuurlijk Toyota, het merk dat uit Japan eigenlijk altijd het grootst is geweest. In plaats van een Chevrolet Impala een Toyota Camry kopen, ergens in de jaren ’80 begon dat heel normaal te worden. Toch was het Honda die in 1986 op de proppen kwam met Acura als een luxemerk dat zijn pijlen met name gericht had op de VS. Dat vond Toyota ook een goed plan en dus kwamen die in 1989 met tegengeluid.

Lexus

Toyota kwam namelijk met het luxemerk Lexus op de proppen, vooral gericht op de VS. We willen gelijk even de wereld uithelpen: het is nooit bewezen dat Lexus de afkorting is voor Luxury Exports to the US. Volgens Toyota zelf des tijds is het een betekenisloze naam die het luxe karakter moet onderstrepen. Overigens was het bijna Vectre, Verone, Chaparel, Calibre of Alexis geworden, Lexus is dan ook gebaseerd op die laatste. Ook wilde databank LexisNexis er een stokje voor steken, maar Toyota werd toegestaan om Lexus te gebruiken. Doet er allemaal niet toe: de eerste twee wapenfeiten waren de Lexus ES (een rebadge van de Toyota Camry Prominent) en het eerste echte eigen model: de LS. Een grote sedan die op meer manieren dan één de Japanse Mercedes W140 moest worden.

Lexus LS

De Lexus LS is dan ook het resultaat van een megaproject van Toyota waarin vrijwel niks is gebruikt van bestaande modellen. Het moest echt zijn eigen product worden en dus de standaarden verhogen. Qua (bouw)kwaliteit en zijdezachte rijeigenschappen was dit echt wel gelukt. In tegenstelling tot het scala aan motoren dat rivalen aanboden, kon je de Lexus LS alleen krijgen als LS400, wat stond voor de 4.0 liter grote ‘1UZ’ V8 met 250 pk. Grappig genoeg wilde Lexus initieel niet dat het storm ging lopen voor de LS, want als het ding te populair werd kon Lexus ze niet snel genoeg bouwen vanwege hun rigoureuze kwaliteitseisen. Vandaar dat export begon in de VS, in de thuismarkt werd ‘ie als Toyota Celsior aangeboden en export naar andere markten begon pas een paar jaar later.

Kwaliteit stond dus hoog in het vaandel, iets wat zowel de LS als Lexus in het geheel altijd bij zich hebben gedragen. Maar de LS was meer dan dat. Toyota stopte de luxesedan bomvol met bijzondere features, lang niet allemaal optioneel. Je kocht dus echt iets bijzonders wat voelde alsof het zijn tijd ver vooruit was en zich echt wel kon meten met Duitse rivalen. Bovendien stond de auto bovenaan als vlaggenschip en werd vervolgens een compleet gamma uitgerold. De ES werd vervangen door een eigen model, de GS kwam om de BMW 5 Serie van repliek te voorzien, de RX was er vroeg bij als SUV-inslag (iets waar Lexus ook hoog mee heeft gescoord) en het werd steeds normaler om een Lexus te overwegen. De rest is historie, zoals ze dan zeggen. 35 jaar na de introductie van Lexus zijn ze niet meer weg te denken en ook al heeft het nog steeds niet het ‘vanzelfsprekende imago’ van een Mercedes of BMW, Lexus-rijders zijn vaak tevreden. En het streven naar kwaliteit is er nog steeds.

En de LS? Die werd steeds tijdig bijgehouden en waar nodig vervangen door een nieuw model, om nu bij de vijfde generatie uit te komen (XF50). De LS probeerde altijd te overtuigen met zo goed mogelijke rij-eigenschappen voor een luxe limo, alsook een heerlijke ambiance in het interieur om rond gechauffeerd te worden. En natuurlijk hybride aandrijving, al dan niet gecombineerd met een achtcilinder.

Einde Lexus LS

Kortom: een auto die voor Lexus deel uitmaakt van het meubilair. Dat gaat echter veranderen. Voor de Amerikaanse markt wordt nu de Lexus LS Heritage Edition aangekondigd. De auto zelf kunnen we kort over zijn: een nieuwe metallic zwarte kleur voor het exterieur, nieuwe velgen, rood interieur en er worden maar 250 stuks van gebouwd. Waar ‘ie voor staat is veel belangrijker.

De Lexus LS Heritage Edition markeert het einde van de Lexus LS in de VS. Daar waar het allemaal begon voor de sedan maar ook voor het merk Lexus an sich. De Lexus LS drukte direct zijn stempel op de Amerikaanse automarkt en Lexus was waarschijnlijk niet zo succesvol geweest als de LS niet altijd voor kwaliteit stond. Deze 250 exemplaren zijn dus de laatste LS’en voor die markt.

In Nederland en andere Europese markten heeft Lexus ook al de stekker uit de LS getrokken. In Japan bestaat ‘ie nog, maar dat de XF50 ten einde komt moge duidelijk zijn. Of Japan voor hun eigen markt een nieuwe gaat bouwen moet nog bevestigd worden. Dit kan dus het volledige einde voor de LS inluiden. In dat geval, adieu!