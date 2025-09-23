Video: busje enthousiaste pakketbezorger eindigt in vlammen

Volgende keer toch maar pakketjes in het busje vervoeren.
Een les voor alle pakketbezorgers: let op hoe je de pakketjes naar de klant brengt. In elk geval niet zo.
Bekijk ook deze video: Passat maakt flinke velgschade
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Volgende keer toch maar pakketjes in het busje vervoeren.
Een les voor alle pakketbezorgers: let op hoe je de pakketjes naar de klant brengt. In elk geval niet zo.
Bekijk ook deze video: Passat maakt flinke velgschade
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.