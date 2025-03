Peperdure nieuwe Ferrari 296 GTS in de puinpoeier in Emmen

Een peperdure nieuwe Ferrari 296 GTS is fors beschadigd geraakt bij een ongeval in Emmen.

Een nieuwe week, een nieuwe Ferrari in de puinpoeier. Vorige week berichtten we je nog over de Ferrari 812 Superfast die supersnel een slootje in is gereden in Overijssel. Deze week is het opnieuw misgegaan met een donkerrode Ferrari, ditmaal in het Hoge Noorden. Op de N862 tussen Emmen en Klazienaveen raakte een gloednieuwe 296 GTS naast de weg. Daarna klapte de auto op een boom. De auto raakte total loss. Helaas zijn ook de inzittenden overgebracht naar een ziekenhuis met voor ons onbekend letsel.

Het is dan ook duidelijk een stuk harder gegaan dan vorige week met de 812. De bolide met bouwjaar 2025 heeft frontaal de boom geraakt. En we weten dat de auto het altijd verliest van de boom. Op de foto’s is de ravage helder: er zijn weinig stukken plaatwerk die onbeschadigd zijn.

De auto van circa 450.000 Euro is inmiddels afgevoerd door een berger. Politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Bij een rode Ferrari heeft iedereen daar natuurlijk meteen gedachten bij. Maar er kan natuurlijk ook gewoon een haas zijn overgestoken of een band zijn geklapt. Los van de oorzaak hopen wij uiteraard dat de inzittenden er zonder blijvende kleerscheuren vanaf komen.

Image Credit: Persbureau Meter