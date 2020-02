Officieel: nieuwe Formule E-auto

Het elektrische scheurijzer is voorzien van de nodige aerodynamische upgrades.

Formule E deelt de eerste beelden van auto voor het seizoen 2020-2021. De bolide heeft een kleine metamorphose ondergaan. De basis is hetzelfde gebleven, maar er zijn wel een aantal duidelijke veranderingen in de aerodynamica te zien.

Gen2 EVO

De auto is een doorontwikkeling van de Gen2 en is daarom Gen2 EVO gedoopt. De Gen2 deed zijn intrede in januari 2018. Een van de meest in het oog springende wijzigingen zijn de open wielkasten. De overkapping over de voor- en achterwielen heeft het veld moeten ruimen. In plaats daarvan is een omgebogen voorvleugel verschenen. Aan de achterkant zijn twee vergelijkbare vleugels te zien. Hier zit een gedachte achter, namelijk dat onderling contact harder afgestraft wordt. Ook nieuw: een haaienvin. We hebben de oude en de nieuwe even voor je onder elkaar gezet, zodat je de verschillen met eigen ogen kunt zien.

Gen2 EVO

Gen2

Onderhuids ongewijzigd

Onderhuids is er niks veranderd aan het elektrische racemonster. De auto zal voor het eerst in actie komen in het najaar, als het nieuwe seizoen van start gaat. Op de autoshow van Genève in maart zal de bolide voor het eerst in het echt te bewonderen zijn.

Vinden jullie het nieuwe design een verbetering, ja of nee? Laat je ongezouten mening maar horen.