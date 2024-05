Video: GR GT3 is de best klinkende Toyota van dit moment!

Draai de volumeknop maar open voor de Toyota GR GT3.

Toyota is één van de weinige merken waar je nog wel leuke auto’s kunt kopen. Denk aan de GR Yaris of de GR Supra. Ook in competitieverband zijn ze lekker bezig. Het merk test momenteel de GR GT3.

YouTuber CarSpyMedia spotte de Toyota GR GT3 tijdens een test op Spa-Francorchamps. Het geluid van de achtcilinder onder de kap van de Japanse racewagen klinkt formidabel. Een goed begin van je weekend!

