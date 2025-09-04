Renault en moederbedrijf Volvo lossen laadstress op met een ”koffertje”

Andere merken mogen meeprofiteren.

Een Fransman, een Chinees en een Arabier richten samen een bedrijf op. Dit is niet het begin van een mop die je op de grond laat rollen van het lachen. Het is de basis voor Horse Technologies: een compleet nieuw motorbedrijf waar Renault, Geely en Aramco geld in steken in de hoop om er innovatieve motoren (en een leuke winst) uit te halen.

Het is nog wat te vroeg om te evalueren, maar de eerste producten van Horse geven de burger moed. Kijk maar naar de aandrijflijn die LPG, benzine en elektriciteit gebruikt. Minder dan een week later ontvangen we alweer een persbericht over een nieuw product: de Horse C15.

Van EV naar EREV

De C15 van Horse is een 1,5-liter viercilindertje dat speciaal gemaakt is voor elektrische auto’s. Hè? Het motorblok dient als generator voor de accu. Het enige dat de motor doet, is stroom opwekken zodat de batterij tijdens het rijden gevoed kan worden en je dus minder vaak hoeft te stoppen voor een laadpauze. Deze aandrijfconcept noemen we Extended Range Electric Vehicle, of EREV.

Waarom hebben we het dan over een koffertje in de kop boven dit artikel? Nou, zo noemt Horse de motor. Het motorbedrijf heeft het over een ”ultra compacte range extender” die de vorm en afmetingen heeft van een koffer. De viercilinder meet 50 cm x 55 cm x 27,5 cm. In die koffer zit de motor, uitlaat, omvormer en koelunit verwerkt. Omdat de C15 zo klein is, kun je hem gemakkelijk in de frunk verwerken, maar ook in de kofferbak.

Horse heeft op dit moment twee versies van de C15. Eentje is bedoeld voor B- en C-segment auto’s en produceert maximaal 95 pk. De ander produceert 163 pk en is bedoeld voor grotere auto’s en lichte bedrijfswagens. De benzinemotor lust ook ethanol, methanol flex fuels en synthetische brandstoffen. Het blok kan nog even mee, want hij voldoet nu al aan de Euro 7-normen.

B2B

Het idee is niet dat je straks met je Tesla bij Horse aanklopt en zelf een generator in je EV schroeft. Andere automerken moeten de motor gaan inkopen om hun EV’s om te toveren tot EREV’s zonder er zelf veel onderzoek naar te hoeven doen. Deze C15 is onderdeel van de X-Range-familie: een reeks oplossingen die EV-platformen met hulp van verbrandingsmotoren en hybride aandrijflijnen moet verbeteren. Je mag dus nog wat meer van dit soort innovatieve benzinemotoren voor EV’s verwachten.

Volgens de baas van Horse raken EV’s met een hulpmotor ook steeds meer in trek. Overigens hebben Renault en Volvo zelf nog geen EREV’s. Mazda en Leapmotor bijvoorbeeld wel.