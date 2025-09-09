Video: deze nieuwe auto’s kun jij nu in München zien – IAA 2025

Welkom bij deel 5 van onze rondgang over de IAA Mobility 2025 in München!

Deze unieke autoshow speelt zich niet alleen af in een gigantisch beursgebouw vol toeleveranciers en fabrikanten, maar ook midden in de stad, in de prachtige oude binnenstad van München.

We starten bij Cupra met de opvallende Tindaya showcar. Een grote, stoere SUV met bijzondere materialen zoals vlas en 3D-geprint aluminium.

Cupra benadrukt design met hun herkenbare driehoekige lichtsignatuur en een opvallend matpaars kleurenschema. Hoewel het een concept is, kan de positieve ontvangst zomaar leiden tot productie.

Daarna ontdekken we de Denza Z9 GT, een luxe model van BYD. Een directe uitdager van de Porsche Taycan en Panamera, beschikbaar als plug-in hybride en volledig elektrisch met vermogens tot 1000 pk. Indrukwekkend, maar ook een pittige concurrentiestrijd in dit segment.

Mercedes presenteert o.a. de elektrische G-Klasse en de extravagante Maybach SL 680, terwijl Porsche pronkt met de 911 Turbo S facelift en de nieuwe T-Hybrid motor. Ook de Macan 4 en Sonderwunsch-modellen trekken de aandacht. Bij Škoda zien we de Vision O, een concept van een elektrische stationwagon – iets waar de markt misschien rijp voor is.

Hyundai laat de Ioniq 6N zien, een sportieve EV met 650 pk, 3,2 seconden naar de 100 en een range van bijna 500 km. Tot slot komt ook de vernieuwde Renault Clio voorbij, fris en zuinig met hybride techniek. Kortom: IAA 2025 is een walhalla voor autoliefhebbers. Of je nu van concepten, performance of design houdt, in München vind je het allemaal!

