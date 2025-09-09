Eerste details baby G-klasse bekend

Niet iedereen gaat de details van de baby Mercedes G-klasse leuk vinden.

Eerder dit jaar werd officieel bekend dat Mercedes werkt aan een kleine variant van de G-klasse. Leuk! Misschien dat de G dan eindelijke voor een grotere doelgroep bereikbaar wordt. Want eerlijk is eerlijk, we vinden de G-klasse allemaal stoer. Maar twee ton stukslaan om dit icoon… mhaw.

Mercedes-Benz wil de G-Klasse laten uitgroeien tot een volwaardig merk op zichzelf. Eigenlijk wat Jaguar Land Rover met de Defender probeert te doen. Nu lijkt Stuttgart dezelfde kant op te gaan. Met de baby G-klasse krijgt de G zijn eigen serie.

Eigen platform

Gelukkig levert Mercedes geen half werk af. Ze gaan geen GLC of iets dergelijks ombouwen tot een kleine G-klasse. Volgens techbaas Markus Schäfer krijgt de kleine G een geheel eigen architectuur, inclusief een miniatuur-ladderframe. Daarover bericht Autocar.

Dat betekent ook dat bijna alle onderdelen uniek zijn. Zelfs een deurgreep uit het huidige magazijn kon niet gebruikt worden, omdat de G-Klasse nu eenmaal iconische, kenmerkende details heeft. Kortom: Mercedes heeft behoorlijk wat tijd en budget gestoken om ervoor te zorgen dat de kleine G niet aanvoelt als een slap aftreksel, maar als een echte G.

Hou er wel rekening mee dat de baby G-klasse niet goedkoop gaat zijn. Met zoveel R&D moet Mercedes die investering ook weer terugverdienen natuurlijk. Met een strakker budget kun je beter een Suzuki Jimny op de kop tikken, al is de laatste generatie ook niet voordelig.

Looks

Qua design hoeven we geen revolutie te verwachten, maar eerder een verfijning. Designchef Gorden Wagener liet weten dat de Mini G nog moderner oogt dan de elektrische G580 EQ die vorig jaar verscheen. Denk aan iets scherpere lijnen, een jongere uitstraling in de lichtunits, maar nog steeds die karakteristieke ronde koplampen.

Waar de grote G nog altijd leverbaar is met zowel verbrandingsmotoren als een elektrische aandrijflijn, lijkt de Mini G die keuze niet te krijgen. Dat gaan sommige liefhebbers misschien niet zo leuk vinden. Volgens bronnen binnen Mercedes wordt de compacte variant uitsluitend als EV verkocht..

Op dit moment is de baby Mercedes G-klasse nog keihard in ontwikkeling. Maar waarschijnlijk staat dit hagelnieuwe model toch wel binnen een jaar of twee in de showroom. Laten we het hopen, want dit is toch wel een nieuw model waar we naar uitkijken.