Volvo ES90 is klaar om de strijd aan te gaan met de BMW i5

Nu op de IAA, binnenkort bij jou in de straat.
Volvo houdt er een bijzondere definitie van ‘sedan’ op na. De nieuwe Volvo ES90 staat niet alleen hoog op z’n pootjes, ook gaat de achterruit mee omhoog met de kofferbak. Het is feitelijk dus een liftback crossover. Toch noemt Volvo het een sedan. Enfin, maakt verder niet uit.
De Volvo ES90 staat in ieder geval op de beursvloer van de IAA. Dat is al een beetje oud nieuws, want de auto werd in maart onthuld. Het zal nu niet lang meer duren voordat de eerste exemplaren verschijnen in Nederland. Volvo liet namelijk afgelopen donderdag weten dat de productie van start is gegaan.
De auto rolt in China van de band, maar is ook gewoon bestemd voor Europa. Met de ES90 zet Volvo een belangrijke stap. Dit is namelijk hun eerste model met 800V-technologie. De EX90 – wat sowieso een moeilijke bevalling was – heeft nog 400V.
De ES90 is leverbaar in drie smaakjes. De Single Motor heeft een 92 kWh accu en komt 645 km ver. Deze versie heeft 333 pk op de achterwielen. Daarnaast is er de 449 pk sterke Twin Motor, die niet alleen een extra elektromotor heeft maar ook een grotere accu. Om precies te zijn een 106 kWh batterij met 700 km range. Als klap op de vuurpijl is er de Twin Motor Performance, met maar liefst 680 pk.
Snelladen kan met 300 kW in de Single Motor en 350 kW in de Twin Motor. Daarmee troeft Volvo de BMW i5 en de Mercedes EQE af, maar ook de A6 e-tron met 800V. Ook al is de ES90 strikt genomen geen sedan meer, dit zijn nog steeds de gedoodverfde concurrenten. Overigens is de A6 e-tron eveneens een hatchback.
De Volvo ES90 ziet eruit als een enorme gevaarte, en dat is het ook, met 5 meter. Maar daarmee is de Volvo niet groter dan een i5. De Volvo is juist 6 centimeter korter. Wel heeft de ES90 een grotere wielbasis, van wel 3,1 meter.
Mocht je interesse hebben: de ES90 is al te bestellen in Nederland en de leveringen moeten later dit jaar van start gaan. De prijzen beginnen bij €69.995. Da’s een hoop geld, maar wel vergelijkbaar met de i5 en EQE. Terwijl de Volvo sneller kan laden. Er zullen dus vast wel wat Nederlanders voor te porren zijn.
Reacties
lekkerlinksrijden zegt
Of Polestar of Volvo moet verdwijnen binnenkort, dit had ook gewoon een Polestar kunnen zijn. Ik vrees dat beide merken niet naast elkaar kunnen blijven bestaan. Deze Volvo is ook niet de knapste, zal mij benieuwen hoe deze gaat verkopen tov de Duitse 3
KEV9 zegt
Zou niet weten wie bij mij in de straat dit spuuglelijk ding gaat kopen, mijn buurman van 750m verderop rijdt enkel BMW en ik Kia.
Wat een gedrocht is deze volvo en ja smaken verschillen, gelukkig wel
Motomoto zegt
Ja gelukkig wel
appiejappie zegt
Hopelijk stellen ze de “motorkap” iets beter af.
marcus zegt
En in Nederland gaan de mensen voor de i5 Tourer, want die is wel zo practisch. Ik heb 10 jaar Volvo gereden omdat de staton een goede aanbieding was, de sedan was toen ook al wel leuk om te zien, maar als familie auto minder interressant, net als deze nieuwe…
cdlop01 zegt
2450 tot 2700kg leeggewicht. Enorm accupakket om maar aan nette Wltp te komen……belachelijk.
cdlop01 zegt
Onlangs test Motortrend inzake snelladen populaire EV’S……de snelst 10% tot 80%, 20 minuten, Chinees met 450kw oid, maar werd niet lang volgehouden. De verafguisde BZ deed met 150kw, welke langer werd vastgehouden, 28 minuten over……wat als heel fatsoenlijk werd gewaardeerd…..was ook niet de langzaamste, die deed er 32 minuten over, merk ben ik kwijt.
Wat zijn nu 8 minuten?????? Ik heb liever een relatief klein accupakket en normale laadsnelheid en goede rijeigenschappen.
Motomoto zegt
Ik vind ‘m wel geslaagd. Rustig design en onderscheidend tov concurrenten. Met de juiste prijs een prima keuze in het zakelijk segment.