Volvo ES90 is klaar om de strijd aan te gaan met de BMW i5

Nu op de IAA, binnenkort bij jou in de straat.

Volvo houdt er een bijzondere definitie van ‘sedan’ op na. De nieuwe Volvo ES90 staat niet alleen hoog op z’n pootjes, ook gaat de achterruit mee omhoog met de kofferbak. Het is feitelijk dus een liftback crossover. Toch noemt Volvo het een sedan. Enfin, maakt verder niet uit.

De Volvo ES90 staat in ieder geval op de beursvloer van de IAA. Dat is al een beetje oud nieuws, want de auto werd in maart onthuld. Het zal nu niet lang meer duren voordat de eerste exemplaren verschijnen in Nederland. Volvo liet namelijk afgelopen donderdag weten dat de productie van start is gegaan.

De auto rolt in China van de band, maar is ook gewoon bestemd voor Europa. Met de ES90 zet Volvo een belangrijke stap. Dit is namelijk hun eerste model met 800V-technologie. De EX90 – wat sowieso een moeilijke bevalling was – heeft nog 400V.

De ES90 is leverbaar in drie smaakjes. De Single Motor heeft een 92 kWh accu en komt 645 km ver. Deze versie heeft 333 pk op de achterwielen. Daarnaast is er de 449 pk sterke Twin Motor, die niet alleen een extra elektromotor heeft maar ook een grotere accu. Om precies te zijn een 106 kWh batterij met 700 km range. Als klap op de vuurpijl is er de Twin Motor Performance, met maar liefst 680 pk.

Snelladen kan met 300 kW in de Single Motor en 350 kW in de Twin Motor. Daarmee troeft Volvo de BMW i5 en de Mercedes EQE af, maar ook de A6 e-tron met 800V. Ook al is de ES90 strikt genomen geen sedan meer, dit zijn nog steeds de gedoodverfde concurrenten. Overigens is de A6 e-tron eveneens een hatchback.

De Volvo ES90 ziet eruit als een enorme gevaarte, en dat is het ook, met 5 meter. Maar daarmee is de Volvo niet groter dan een i5. De Volvo is juist 6 centimeter korter. Wel heeft de ES90 een grotere wielbasis, van wel 3,1 meter.

Mocht je interesse hebben: de ES90 is al te bestellen in Nederland en de leveringen moeten later dit jaar van start gaan. De prijzen beginnen bij €69.995. Da’s een hoop geld, maar wel vergelijkbaar met de i5 en EQE. Terwijl de Volvo sneller kan laden. Er zullen dus vast wel wat Nederlanders voor te porren zijn.