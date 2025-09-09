IAA 2025 – Volkswagen T-Roc, Opel Mokka GSe en nieuwe merken

Welkom bij deel 4 van onze IAA 2025 special vanuit München!

In deze aflevering nemen we je mee langs de meest opvallende primeurs en concepten. We starten bij Volkswagen, waar de nieuwe generatie T-Roc wordt gepresenteerd. Groter, ruimer en voorzien van moderne features zoals een doorlopende LED-strip met verlicht logo. Toch mist de plug-in hybride, wat voor de Nederlandse markt een gemis is.

Daarna duiken we in de wereld van nieuwe merken. Van Chinese crossovers tot de Turkse trots TOGG, met hun T10F sedan en T10X crossover. Elektrisch, tot wel 623 km actieradius en een dashboard met een gigantisch 47-inch scherm. Of ze naar Nederland komen is nog onzeker, maar opvallend zijn ze zeker.

Ook BMW laat zien dat ze breed inzetten: van diesel en plug-in hybrides tot waterstof in de iX5. Daarnaast springt een spectaculaire Daytona Violet M5 Touring Individual eruit.

Opel probeert zich opnieuw te positioneren met de Corsa Vision GSE concept (800 pk, 2 seconden naar 100 km/u), en de nieuwe Mokka GSE, momenteel de snelste Opel met 280 pk.

Daarnaast zien we indrukwekkende laadtechnologie. De megawatt laadpaal van Alpitronic kan tot 1000 kW leveren, wat laadtijden drastisch verkort. Porsche presenteert bovendien een innovatieve draadloze laadoplossing voor de Cayenne met 90% efficiëntie.