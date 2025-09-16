Hè? Tesla ziet ”positieve trend” in Europa en voert productie op

Het begin van het einde?

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te kunnen zien hoe slecht het met Tesla gaat in Europa. Maand na maand dalen de verkoopcijfers hier in Nederland, maar ook in grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk. De nieuwe Europese Tesla’s die nog worden verkocht, komen uit de fabriek vlak buiten Berlijn.

Bij zo’n mindere periode zou je verwachten dat Tesla wat gas terugneemt op het gebied van productie. Voor je het weet staan er duizenden nieuwe auto’s stof te verzamelen wat ook weer allemaal geld kost. Zoals je aan de kop boven dit artikel hebt kunnen zien, gaat Tesla precies het tegenovergestelde doen.

Tesla-productie wordt opgeschaald

Het Duitse persbureau DPA sprak met André Thierig. Hij is de fabrieksmanager van de Duitse Gigafactory. Hij ziet “zeer positieve signalen” voor de Grünheide-fabriek. “We ervaren momenteel een zeer goede verkoopsituatie en hebben daarom onze productieplannen voor het derde en vierde kwartaal naar boven bijgesteld”, aldus de enthousiaste manager. Hoeveel meer Tesla’s er uit de Europese fabriek gaan rollen, is niet bekend.

Hij vervolgt: ”We volgen de marktontwikkelingen en zien nog steeds positieve signalen voor alle markten die we bedienen. Natuurlijk reikt dit veel verder dan Duitsland. We bevoorraden ruim 30 markten en zien daar zeker een positieve trend.” En dus krijgen de 11.000 Tesla-medewerkers in de met protestacties bestookte Grünheide-fabriek nog meer werk.

Kijken we naar de Europese verkoopcijfers, dan zien we alleen in Noorwegen groei in de verkoopcijfers. Zoals je misschien wel weet, is Noorwegen een nogal vreemde eend in de Europese autobijt. Neem je heel de EU, dan gingen de Tesla-verkopen dit jaar met 44 procent omlaag ten opzichte van 2024.

Tesla en het 2035-verbod

De Duitse ANP-variant vraagt Thierig ook nog naar de commotie rondom de verbanning van benzineauto’s in de EU van 2035. Zoals je verwacht, is hij helemaal voor zo’n benzinestop. De fabrieksmanager waarschuwt de Duitse overheid voor de discussie die andere landen opvoeren tegen de verbanning. Thierig ziet dat de verbanning onder druk staat en noemt het een bedreiging voor de elektrische auto-industrie in Duitsland. Hij pleit voor een duidelijk signaal richting beleidsmakers en autofabrikanten in het voordeel van EV’s. Verder is water nat en vuur warm.

Via Autonieuws.be, Handelsblatt