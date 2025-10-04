Android Auto maakt het aangenamer tijdens het rijden met deze update

Deze update binnen Android Auto maakt autorijden weer wat prettiger!

Zowel Android Auto als Apple CarPlay zijn een comfortabel middel om in de auto connected te zijn, zonder dat je illegaal met je smartphone zit te klooien. Je ziet ook steeds vaker dat mensen het laten inbouwen in hun oudere auto, want het is toch wel erg prettig om te hebben.

Call Screening

Android Auto heeft nu weer een nieuwe stap vooruit gezet met een update die het rijden weer een stukje aangenamer maakt. De grootste vernieuwing is Call Screening, een functie die al populair was bij Pixel-gebruikers. Het idee is simpel: wanneer iemand belt die niet in je adresboek staat, laat je je telefoon eerst vragen wie er belt en waarom. Dat antwoord verschijnt vervolgens op het scherm van je infotainmentsysteem.

Jij beslist dan of je wilt opnemen, meer wilt weten of het gesprek gewoon weigert. In de praktijk moet dat allemaal wel snel gebeuren denk ik dan, anders zit je met een gemiste oproep.

De functie moet voorkomen dat ongewenste gesprekken je rit verstoren. Bijvoorbeeld als een reclamebureau je belt of andere ellende waar je niet op zit te wachten. Bovendien houdt het je ogen beter op de weg en je handen aan het stuur. Dat is wat Google in elk geval wil bereiken.

Call Notes

De tweede nieuwe feature heet Call Notes. Deze functie werd als eerste geïntroduceerd met de Pixel 9-serie. AI luistert als het ware mee en vat het gesprek daarna samen in tekstvorm. Denk aan een soort slimme assistent die automatisch de belangrijkste punten noteert. Daar moet je natuurlijk wel voor openstaan, want niet iedereen zal het fijn vinden als Google meeluistert tijdens een persoonlijk telefoongesprek.

Het is in elk geval handig voor wie onderweg belangrijke informatie krijgt, zoals een adres of een afspraak. Alles wordt netjes vastgelegd en is later terug te lezen. De vraag is overigens of dit soort functies ook in Europa werken. In Amerika zijn er op AI-gebied meer dingen mogelijk dan in Nederland door strenge AI-regelgeving vanuit Brussel.

Twee handige nieuwe functies voor Android Auto met deze update. Echt baanbrekend zoals Apple CarPlay Ultra is het niet, maar daar zit ook niet iedereen op te wachten.