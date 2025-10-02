Video: Hoe krijg je het voor elkaar?

Op een lege parkeerplaats.
Je hebt alle ruimte van de wereld. En dan toch op een lege parkeerplaats dit moment kiezen om te gaan rijden. Man, man, man.
Bekijk ook deze video: met 300 km/u maar nét een truck missen
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – Reageer
Op een lege parkeerplaats.
Je hebt alle ruimte van de wereld. En dan toch op een lege parkeerplaats dit moment kiezen om te gaan rijden. Man, man, man.
Bekijk ook deze video: met 300 km/u maar nét een truck missen
Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.