Verkeersboete niet meer automatisch verhoogd bij niet betalen

Goed nieuws voor de vergeetachtigen onder ons. Je verkeersboete wordt niet meer automatisch verhoogd als je te laat betaalt!

Wie heeft er niet wel eens post gekregen uit Leeuwarden? Net iets te hard gereden op een lege A2, of gedacht dat minister Madlener per direct overal de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur had opgehoogd? Flits en betalen maar.

Nu wil het geval als je niet meteen betaalt, je niet eerst een betalingsherinnering krijgt, maar meteen een brief op hoge poten met een verhoging van de boete. Dat gaat veranderen.

Verkeersboete niet meer automatisch verhoogd

Het nieuwbakken en geplaagde kabinet heeft er net de eerste honderd dagen opzitten en krijgt kritiek na kritiek. Maar hier doen ze toch echt iets voor de mensen die het minder breed hebben.

Het idee van eerste een betalingsherinnering sturen en als je dan nog niet betaalt het bedrag verhogen is dat het kabinet zo iets wil doen voor het hoge aantal mensen dat kampt met problematische schulden. In Nederland zijn dat zo’n 730 duizend huishoudens die schulden hebben die ze moeilijk of zelfs niet kunnen afbetalen.

De overheid is in veel gevallen al een grote schuldeiser. De belastingdienst staat bijvoorbeeld vaak vooraan en waar dat toe kan leiden hebben we allemaal kunnen zien met het toeslagenschandaal.

Centraal loket

De ambitie van het kabinet is om alle schulden bij de overheid te verzamelen op één plek waar de mensen dan terecht kunnen met vragen of gewoon een overzicht van hun schulden aan de Nederlandse overheid.

Ambtenaren hebben dit aan het kabinet geadviseerd na een uitgebreid onderzoek naar openstaande schulden bij de overheid. Deze zomer kwam het rapport uit en het is kennelijk niet in een lade beland.

Kabinet trekt 75 miljoen euro uit

Het kabinet heeft er 75 miljoen euro voor over om schulden tegen te gaan. Ongeveer 20 miljoen wordt ingezet om probleemgevallen eerder op te merken. Als alle schulden op één plek liggen, dan kan de gemeente sneller te hulp schieten als een huishouden bijvoorbeeld een betaalachterstand bij de zorgverzekering of wooncorporatie heeft.

Incassokosten

Staatssecretaris Jurgen Nobel van armoedebeleid is verantwoordelijk voor deze plannen. Tegenover het Brabants Dagblad geeft hij aan te werken aan een schuldenoverzicht en een pauzeknop.

Mensen zakken steeds verder weg in de problemen door hoge incassokosten en een wirwar aan regelingen en schuldeisers

Daarom gaat de overheid alvast het goede voorbeeld geven en rekent dus niet meteen extra geld voor te laat je bekeuring betalen. Eerst netjes een betaalherinnering en “vergeet” je dan alsnog om te betalen volgt wel een brief met extra kosten. Eigenlijk best normaal toch?

De boetes gaan overigens volgend jaar wel gewoon lekker omhoog, zo serieus neemt de overheid het risico op schulden natuurlijk ook weer niet. De tarieven voor verkeersboetes in 2025 hebben we uiteraard ook voor je op een rijtje.