Deze ‘saaie’ CLS occasion heeft een verrassing in het interieur

De buitenkant is ingetogen, maar dat kan niet gezegd worden van de binnenkant.

De meesten zullen het erover eens zijn dat de CLS een van de fraaiste moderne Mercedessen is. Dan kun je nog discussiëren of de eerste of de tweede generatie mooier is. Veel mensen prefereren de eerste generatie, maar ondergetekende geeft de voorkeur aan de tweede generatie. Op Marktplaats staat nu een vrij bijzonder exemplaar.

Op het eerste gezicht is deze CLS helemaal niet zo speciaal. Het is gewoon een grijs exemplaar, met basic vijfspaaks velgen. Je zou het bijna een saaie uitvoering kunnen noemen. Maar dan heb je de binnenkant nog niet gezien…

Het interieur van deze CLS is namelijk volledig – maar dan ook echt volledig – uitgevoerd in oranje leer en alcantara. Het dashboard, de stoelen, de portieren, de hemel… alles. Dit is natuurlijk niet origineel. Deze auto wordt aangeboden door Bekleed Bedrijf Brabant, dus we vermoeden dat zij verantwoordelijk zijn voor de bekleding.

Het betreft overigens een CLS 350 CDI uit 2011. Die heeft een 3,0 liter V6 met 265 pk en 620 Nm koppel. Daarmee heb je gewoon een hele fijne reisauto te pakken. Dit exemplaar is ook al goed gebruikt, want er staat 288.250 kilometer op de teller.

Het nieuwe interieur moet een flinke investering zijn geweest. De website van Bekleed Bedrijf Brabant vermeldt geen prijzen, maar zo’n geintje kost al snel duizenden euro’s. Geen goede investering op een Mercedes diesel die afschrijft als een baksteen. Maar hé, soms moet je gewoon doen waar je zin in hebt.

Gelukkig is het nieuwe interieur niet doorberekend in de prijs. De auto wordt op Marktplaats aangeboden voor €15.200. Dat is redelijk marktconform. Het punt is natuurlijk wel dat je net iemand moet vinden die een knaloranje interieur wil hebben. Iemand?