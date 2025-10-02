Peperdure Ferrari botst frontaal op Peugeot 207

Een inhaalactie ging faliekant mis.

Vorige week schreven we over een Ferrari 12Cilindri die hard crashte op de Duitse Autobahn. Nu is de volgende Ferrari alweer gesneuveld in Duitsland. Afgelopen zondag ging het mis met een 488 Pista.

Deze keer vond het ongeval niet plaats op de Autobahn, maar op een Bundesstraße. In een bocht klapte de Ferrari frontaal op een Peugeot 207. Helaas bleef het niet bij materiële schade. De twee inzittenden van de Ferrari en de vier inzittenden van de Peugeot raakten allemaal gewond.

Het ongeval gebeurde in het Zwarte Woud, waar Wouter onlangs nog de wegen onveilig maakte met een Porsche 911 Spirit 70. De Ferrari was afkomstig uit Zwitserland. Op basis van de politieverklaring lijkt de 58-jarige bestuurder een inschattingsfout te hebben gemaakt bij het inhalen van meerdere auto’s. Dat is altijd link, zeker in een bocht.

De auto in kwestie is niet de eerste de beste Ferrari. Het betreft een zeldzame 488 Pista Spider. Dat is dus de cabrioversie van de hardcore versie van de 488. Met 720 pk heb je ruim voldoende vermogen voor een snelle inhaalactie, maar deze keer was er toch echt te weinig ruimte.

De eigenaar koos voor een bijzondere samenstelling: donkergroen met goudkleurige velgen en dito striping. Dat oogt best fraai. Gelukkig lijkt de auto nog wel te redden. De neus heeft een flinke klap gekregen, maar de voorwielen zitten er nog aan (wat bij de 12Cilindri niet het geval was).

Een 488 Pista Spider is al gauw een tonnetje of zes waard, dus deze auto is zeker niet total loss. De Peugeot 207 waarschijnlijk wel, maar het belangrijkste is natuurlijk dat de gewonden spoedig herstellen.

Met dank aan Mark voor de tip!

Foto’s: Freiwillige Feuerwehr Zell im Wiesental