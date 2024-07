Video: Hoe ruim is de kofferbak van de BMW i5 Touring echt?

Een kijkje in de kofferbak van de nieuwe BMW i5 Touring.

Een BMW 5 Serie Touring koop je niet omdat je haarspeldbochten in de Alpen gaat aanvallen. Je koopt zo’n auto voor z’n comfort, toch wel prima stuurgedrag én de ruimte achterin. Met name de kofferbak natuurlijk, anders had je wel voor een 3 Serie Touring gekeken.

In deze video laat Wouter de kofferbak van de BMW i5 Touring tot in detail zien. Hoe ruim is de kofferbak van deze elektrische auto echt? Zijn er compromissen gesloten door BMW? Dit en meer komt aan bod in de video.

De BMW i5 Touring beschikt over 570 liter bagageruimte. Met de bank plat is dit te vergroten naar maximaal 1.700 liter.

Hoe praktisch de kofferbak van de BMW i5 Touring in de echte wereld is gaan jullie nog zien. Inmiddels logeert een i5 Touring duurtester op de redactie. De nieuwe generatie BMW 5 Serie als Touring komt dus nog een paar keer aan bod!