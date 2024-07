Nee: deze V8 diesel is OOK al niet meer te bestellen

Ook deze V8 diesel kunnen we niet meer krijgen.

Grote motoren zijn minder in trek dan ooit. Diesels zitten eveneens in het verdomhoekje. Ergo: V8 diesels zijn net zo populair als eetbaar ondergoed ontworpen door Dries Roelvink. Of Wolter Kroes, we halen die twee altijd door elkaar omdat ze beide briljant zijn.

Toevallig lieten we onlangs even een Porsche Panamera met een V8 diesel de revue passeerde. Toen sprak de auteur in kwestie over een van de laatste achtcilinder diesels. Daarop werden we uiteraard verbeterd. Toyota heeft ze namelijk nog in de aanbieding!

V8 diesel exit

Ondanks dat Toyota al vrij vroeg aangaf helemaal niets met diesels te willen doen (na dieselgate), is het nu een van de weinige merken dat nog diesels verkoopt in Nederland. En wereldwijd is het een van de weinige fabrikanten die nog een V8 diesel verkopen. Je kan ‘m krijgen in de Land Cruiser 70.

Maar ja, zoals de opruiende kop in dit artikel al verklapt, ook dat is niet meer mogelijk. Het was eigenlijk al een tijdje niet meer mogelijk. Bij Toyota hadden ze de motor een tijdje even ‘on hold’ gezet. We moesten eventjes wachten, en dan kon men in Zuid-Afrika, Australië of Nieuw-Zeeland.

En nu?

Nu heeft Toyota besloten de V8 turbodiesel te schrappen voor de Toyota Land Cruiser van de J70-generatie. Zowel de stationwagon als de pickup en de TroopCarier kun je tot september geleverd krijgen met de achtcilinder. Daarna is het over en uit.

Is er een uitzondering: jazeker! Als je gaat voor een luxe-variant (GXL) van de pick-ups, dan heb je geluk. Die zal Toyota nog tot 2025 blijven bouwen. Je kunt de auto overigens wel gewoon krijgen met de 2.8 liter viercilinder diesel, die sinds kort ook geleverd kan worden met een luxe vijftrapsautomaat.

Na 2025 is het over en uit met de V8 diesel van Toyota en dus ook de V8 diesel in het algemeen. De pick-ups in de VS die je met V8 diesel kunt krijgen zijn meer vrachtwagens dan auto’s, zeg maar.

