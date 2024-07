Haal deze C63 AMG Estate op voor minder dan 25 mille

Tegenwoordig pak je zo’n C63 AMG Estate op voor minder dan 25 mille. Ongelooflijk, maar waar.

De periode 2000 tot 2010 zal ingaan tot de meest interessante van de automobiel. Het was het tijdperk dat echt alles kon. Milieu? Dat maakte niemand wat uit, alles moest dik, dikker dikst zijn. Bij Audi waren er niet één twee D-segmentauto’s met V8, zowel de S4 als de RS4 hadden een 4.2 V8. BMW werkte met een V8 in de M3 en zelfs een V10 in de M5. En Mercedes-Benz? Dat lepelde overal een 6.2 liter V8 in, ja echt overal.

Niet alleen waren de motoren heerlijk dik, maar hadden ze ook echt hun eigen karakter. De Mercedes 6.2 V8 was bijna Amerikaans qua koppelafgifte en geluid. Het is zo’n motor die ontzag inboezemt als je rustig met het verkeer mee rijdt.

Uiteraard weet iedereen dat de C63 uiteindelijk een Collectable gaat worden, het is alleen de vraag eventjes wanneer dat het geval gaat zijn. Zoals met veel Mercedessen het geval is, zijn er simpelweg te veel van gebouwd. Maar dames en heren, ga alsjeblieft niet wachten totdat het verzamelobjecten zijn. Ga er gewoon van genieten. Nu meteen! Hup!

C63 AMG Estate

En dat kan met dit zwarte exemplaar. We wisten dat ze niet meer zo duur zijn tegenwoordig, maar nette exemplaren onder de 25 mille? Dat lusten we wel! Vergeet niet dat een beetje nette 335i Touring van de E91-generatie met een M-pakketje tegenwoordig ook al gauw 20.000 euro kost. Dan is de keuze snel gemaakt, toch?

Bijzonder is dat deze C63 AMG Estate helemaal origineel is. Dat komt niet heel erg vaak meer voor bij AMG’s uit 2007. Er is zelfs een originele uitlaat! Uiteraard is het een importauto, maar komt deze niet uit Japan of de VS, aldus de advertentie. Het voordeel is dat je met het chassisnummer nog behoorlijk goed kunt uitvogelen wat ermee gebeurd is.

En een belletje naar een Mercedes-dealer in Dortmund is makkelijk dan in Dubai, Dallas of Dazaifu. Dat is wel handig ook, want er kan een hele hoop kapot aan deze V8-motoren, zeker als deze niet tijdig en correct onderhoud heeft gehad.

Wel een tikkeltje dorstig

Een lage prijs betekent vaak veel kosten om het rijdend te houden. Volgens de Spritmonitor haal je 1 op 6,63 als je normaal rijdt. Ja, we vergeten nog weleens hoe krankzinnig deze slagschepen kunnen zijn.

Met een beetje trappen op de Autobahn en wat sprintjes trekken doe je al gauw 1 op 3 tot 1 op 4. Dat is nog een stuk zuiniger dan de C-Klasse met Brabus twaalfcilinder…

De prijs is misschien wel ietsje te laag. Op Mobile.de zien we onder de 25 mille vooral exemplaren met meer dan 250.000 km. Deze C63 AMG Estate heeft slechts 159.000 op het klokkie staan en ís al geïmporteerd.

Kortom, voor 24 mille heb je een van de dikste stationwagons ooit gebouwd? Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Bekijk hieronder het C63 aankoopadvies om te zien waar je op moet letten:

