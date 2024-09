Subsidie gebruikte elektrische auto weer aan te vragen!

Terug van weggeweest, subsidie op een gebruikte elektrische auto.

Terwijl het potje subsidie voor een nieuwe elektrische auto niet zo hard loopt, was de pot voor een gebruikt exemplaar wel opgeraakt. Een maand of twee geleden was het over en uit voor subsidie op je elektrische occasion. Daarmee leek de hoop vervlogen voor wie nog gebruik wilde maken van de regeling, in 2025 verdwijnt deze namelijk.

Als een soort Hans Klok-subsidie-uit-de-toverhoed heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) opeens bijzonder nieuws te melden. Er is extra geld vrijgemaakt om zo toch nog in 2024 subsidie te verstrekken op een gebruikte elektrische auto. Er is maar liefst 23,1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Tot nu toe was 29,4 miljoen euro al verleend. Daarmee was de pot op voor 2024. Door nu nog eens 23,1 miljoen euro te verstrekken betekent dat de pot van 100% gebruikt naar 44% beschikbaar gaat. De totale subsidiepot voor een gebruikte elektrische auto is (eenmalig?) verhoogd naar 52,5 miljoen euro.

Waar komt dat geld vandaan?

Heeft de RVO nog ergens een oude sok met 23,1 miljoen euro gevonden? Nee, de zaak steekt anders in elkaar. Voor het jaar 2023 was het totale jaarbudget voor de subsidie op een nieuwe elektrische auto niet gebruikt.

Er is nu blijkbaar toestemming gegeven om dat overgebleven geld te gebruiken voor de subsidie op een gebruikte elektrische auto. De verwachting is dat deze 23 miljoen voldoende is om mensen tot het einde van dit jaar gebruik te laten maken van de subsidie.

Een kleine opheldering hoe het ook alweer zat. Je komt in aanmerking voor 2.000 euro subsidie op een elektrische occasion met een catalogusprijs tussen de 12.000 en maximaal 45.000 euro. De gekochte auto moet je minimaal drie jaar rijden. Als je de auto eerder verkocht moet je dit melden en een deel van de subsidie terugbetalen.