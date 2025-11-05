Video: Lancia Ypsilon HF: een leuke poging, maar… #test

De Lancia Y HF markeert de comeback van een iconisch Italiaans merk, maar of het ook echt een geslaagde reanimatie is, dat onderzoekt Wouter in deze Autoblog-video.
De compacte elektrische hatchback deelt zijn basis met de Opel Corsa en Peugeot 208, Me Italiaanse flair en 280 pk probeert de EV het verschil te maken.
Met 0-100 km/u in 5,6 seconden en een sperdifferentieel op de vooras heeft de Y HF wel degelijk rijplezier in huis. De auto stuurt scherp, is speels, en voelt sportiever dan je zou verwachten. Toch blijft de vraag: heeft hij ook de echte “Lancia-soul”?
Binnenin is het een gemengd verhaal: leuke details, maar ook wat mismatches in kleuren en materialen. De elektrische aandrijflijn levert een actieradius van zo’n 370 km (realistisch eerder 250-300 km), met snelladen tot 100 kW. Niet baanbrekend, maar prima voor dagelijks gebruik.
De prijs ligt rond de €41.000. Daarmee komt hij in de buurt van auto’s als de Mini Cooper SE, Alpine A290 en eventueel de hete variant van de Cupra Born. Zeg het maar!
Reacties
p38a zegt
Erg leuke review, Wouter! Ik herken mijzelf er volledig in. Ik rij zelf de reguliere Ypsilon en ja, die heeft absoluut zijn charmes. Tegelijkertijd merk je inderdaad veel Stellantis-invloeden terug, vergelijkbaar met modellen zoals de e-208 en de Corsa-e. Binnenkort moet ik ook weer een nieuwe auto kiezen. Ik reed voorheen een 5 EV, maar helaas is de accu daarvan overleden…
Ik twijfel nu erg tussen de Cooper SE met JCW-pakket, de Ypsilon of toch een alternatief. Welke van deze heeft eigenlijk de beste range? Ik hoor soms nogal wat horrorverhalen over de Cooper SE. Het voelt allemaal als behoorlijk volwassen keuzes voor iemand die nog maar junior is binnen de Big Four.
Jurgen zegt
Precies in deze heb ik proefrit gehad. Op dit moment rijden HF Ypsilons in NL alleen met Italiaanse kentekens rond. Ik had precies dezelfde conclusie. Rijden is misschien wel leuker dan een Alpine 290 GTS/Performance. Die vind ik iets te zwaar. Vond de HF in ieder geval opvallend lichte auto voor een EV. Maar van binnen vind ik de HF erg tegenvallen. Dat blauw/paars interieur en dat harde plastic doet echt afbreuk aan de HF. Terwijl het een super leuke auto is om te rijden. Maar toch zou ik voor deze HF gaan. Met de range zou ik prima kunnen leven. Zeker in NL prima. Als we naar Maastricht gaan is dat toch niet voor een paar uur dus genoeg tijd om ergens te laden. Desnoods net voor de afslag Maastricht op de A2 ff snelladen;)
HZW zegt
Compleet zinloze auto, het zelfde geld voor de Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600, allemaal met de zelfde techniek, maar allemaal met een ander jasje, en allemaal met goedkope uitstraling en materieel keuze.
Kan je beter een KIA EV4 kopen, heb je tenminste. wel een fatsoenlijke range.
GJZ zegt
Heerlijke zure reactie…. Of een Kia EV3 of 4 enige sportiviteit in zich hebben.
Voor 41K een 280pk sterke hot hatch met mechanisch sper.
Rijd goed en dat maakt het interieur helemaal goed, Abarth 600 net zo leuk voor het zelfde geld.
Alpine A290 veel duurder, wees blij dat Stellantis dit maakt! Of was het wel weer helemaal goed als het Duits was geweest…..