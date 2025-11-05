Video: Lancia Ypsilon HF: een leuke poging, maar… #test

De Lancia Y HF markeert de comeback van een iconisch Italiaans merk, maar of het ook echt een geslaagde reanimatie is, dat onderzoekt Wouter in deze Autoblog-video.

De compacte elektrische hatchback deelt zijn basis met de Opel Corsa en Peugeot 208, Me Italiaanse flair en 280 pk probeert de EV het verschil te maken.

Met 0-100 km/u in 5,6 seconden en een sperdifferentieel op de vooras heeft de Y HF wel degelijk rijplezier in huis. De auto stuurt scherp, is speels, en voelt sportiever dan je zou verwachten. Toch blijft de vraag: heeft hij ook de echte “Lancia-soul”?

Binnenin is het een gemengd verhaal: leuke details, maar ook wat mismatches in kleuren en materialen. De elektrische aandrijflijn levert een actieradius van zo’n 370 km (realistisch eerder 250-300 km), met snelladen tot 100 kW. Niet baanbrekend, maar prima voor dagelijks gebruik.

De prijs ligt rond de €41.000. Daarmee komt hij in de buurt van auto’s als de Mini Cooper SE, Alpine A290 en eventueel de hete variant van de Cupra Born. Zeg het maar!